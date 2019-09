Fano: La finale de "La Bella d'Italia" interrotta dalla pioggia: ci si riprova venerdì. Le foto

1' di lettura

12/09/2019 - Venerdi 13 settembre dalle ore 21 si terra’ al Bon Bon art cafe’, al Lido di Fano, la fase finale della finale regionale svoltasi domenica 8 settembre ma interrotta dalla pioggia.

La giuria procedera’ alla votazione dell’uscita in costume e sarannno assegnati 12 titoli che permetteranno l’acceso alla finale nazionale in programma in Calabria dal 25 al 29 settembre.

Tra i 12 titoli il primo sara’ dedicato alla BELLA D’ITALIA REGIONE MARCHE 2019;questo titolo lo scorso anno e’ stato vinto da Alessia Lucarelli (vedi gallery, ndr).

Non mancheranno intermezzi di danza e canto oltre alla presenza di ospiti speciali:i vincitori del concorso Reginetta Country che ha ottenuto grande successo di pubblico due settimane fa presso la Trattoria Da Carla a Fano.

Organizzazione a cura della Pinkeventi di Fano di Francesca Cecchini.



Segue la foto di gruppo delle finaliste, oltre a una gallery su Alessia Lucarelli (ndr).