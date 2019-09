Coppia di Arcevia sorpresa a rubare al Maestrale, denunciata

1' di lettura

10/09/2019 - I Carabinieri della Compagnia di Senigallia hanno denunciato una coppia, lui 36enne e lei 27enne, residenti ad Arcevia, per furto aggravato in concorso.

Martedì mattina, una pattuglia del Nucleo Radiomobile, a seguito di richiesta sul 112, è dovuta intervenire al Centro Commerciale “Il Maestrale” sulla strada statale Adriatica Nord, dove il personale addetto alle differenze inventariali aveva fermato la coppia dopo che si era impossessata di vari indumenti e altra merce del valore complessivo di circa 50 euro, che aveva sottratto strappando i dispositivi antifurto, le etichette ed gli involucri occultando la roba in una borsa.



I due, originari della Puglia e noti alle forze di polizia, sono stati “pizzicati” dalle telecamere che hanno documentato la condotta fraudolenta. I Carabinieri giunti sul posto hanno recuperato la refurtiva ed hanno condotto i due in caserma per le operazioni di identificazione. La merce è stata restituita al punto vendita. La coppia è stata denunciata per furto con l’aggravante della violenza sulle cose e dell’uso del mezzo fraudolento.