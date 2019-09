Chiaravalle: la piazza canta sulle note del Cantagiro

2' di lettura

02/09/2019 - La finale regionale, presentata da Marco Zingaretti, ha visto la partecipazione della Little Tony Family, sia in giuria sia sul palco. Piazza gremita per assistere alle esibizioni di oltre 20 cantanti in gara.

Tre le categorie in gara: "Interpreti", dedicata ai partecipanti che si giocavano l'accesso alle selezioni nazionali di Fiuggi che si terranno dal 22 settembre al 5 ottobre; Junior e New Voice, la categoria dedicata ad artisti emergenti che, per età e percorso canoro, possono ancora cambiare "voce".

Il Comune di Chiaravalle e la Pro Loco hanno accolto e collaborato per l'ottima riuscita dell'evento, che è partito già dal pomeriggio di sabato 1 settembre con la sfilata delle auto e moto d'epoca in centro, in collaborazione con il Cjmae. A bordo le Catagirine, tra cui le modelle curvy Silvia Meschini e Daniela Mazzaferro, che hanno accompagnato i concorrenti in gara.

Apprezzate le esibizioni "d'altri tempi" di due giovanissimi, che nonostante l'età (12 anni e 15 anni) hanno scelto due classici di Claudio Villa e Massimo Ranieri per farsi apprezzare da pubblico e giuria, un concorrente nella categoria Junior l'altro per gli Interpreti (Michele Mazzaferro ha poi conquistato un posto sul podio).

Ecco il verdetto dei giurati, tra cui il direttore editoriale Cristina Carnevali: al primo posto ex equo, con 112 punti, Corrado Mancini (17enne di Barbara che ha cantato un pezzo di Ultimo arrangiato con la sua inseparabile chitarra) e Massimo Bussoli (voce potente, ha emozionato tutti sulle note di "Say something" di Christina Aguilera).

Secondo classificato Federico Fabbretti con 108 voti, terzo Michele Mazzaferro, quarti ex equo Filippo Lombardelli e Zoe Balducci con 105 voti.

Al quinto posto Sofia Monceri con 104 voti.

Due i momenti musicali dedicati a Little Tony: la figlia Cristiana e Angelo, il più stretto collaboratore dell'amato cantante, si sono esibiti sul palco di piazza Risorgimento aggiungendo spettacolo allo spettacolo. Una chicca: in un breve video passato sullo schermo, Vasco disse anni fa, all'apice della sua carriera, che il suo mito era proprio Little Tony.

La conduzione è stata affidata, sin dal ritorno dello storico concorso nelle Marche, a Marco Zingaretti. Presente, stavolta come giurata, la vincitrice della scorsa stagione, la senigalliese Michelle Esposto: la giovane cantante di talento ha apprezzato tantissimo la qualità delle esibizioni e affermato come l'esperienza di Fiuggi dello scorso anno "l'abbia aiutata a vincere la timidezza e ad esprimere al meglio attraverso il canto la sua passione al pubblico, oltre a farle conoscere tante persone nuove".

Ha seduto al tavolo dei giurati l'assessore all'ambiente del comune di Chiaravalle, Ettore Togni, e non sono mancati orecchi e occhi tecnici, insegnanti di canto e musicisti locali.