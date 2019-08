Urbino sarà la più bella passerella d’Italia, la bellezza chiama la bellezza

4' di lettura

30/08/2019 - Fervono i preparativi per il grande evento di domani sera ad Urbino che per il secondo anno sarà teatro ideale di CNA Idee in Moda, la più importante sfilata live in piazza d’Italia

Un’iniziativa organizzata dalla CNA di Pesaro e Urbino da tredici anni per promuovere il settore del tessile-abbigliamento e presentata nei giorni scorsi nella sede municipale dal sindacoMaurizio Gambini, dall’assessore al turismo e attività produttive, Andrea De Crescentini e dai vertici della CNA di Pesaro e Urbino. Nella città patrimonio dell’Unesco, è iniziato il montaggio del palco e dell’attrezzatura che servirà a fare della serata di domani sera un vero e proprio evento di spettacolo in una piazza suggestiva ed unica che diventerà la passerella più bella d’Italia. Ed un felice slogan identificherà anche questa serata: “La bellezza chiama la bellezza”.



In passerella sfileranno: Guado, accessori nella tradizionale tinta naturale (Urbino); Fdp style total look donna (Urbino); Carlo Forti cappelli (Montappone-Fermo); All Gold oreficeria(Fossombrone); Kiskin costumi da bagno (Macerata); Delsa abiti da cerimonia (Macerata); Corso Principe borse (Fano); Pamira maglificio (Cingoli); N.3 Abbigliamento donna (Tolentino);Bagatelle Abiti eleganti donna (Napoli).



Nella suggestiva cornice di Piazza Duca Federico non solo capi di moda ma anche le acconciature e i trucchi dell’hair stylist Marcello con la collaborazione di l’Orèal. Attraverso due grandi schermi ad alta definizione sarà possibile come sempre godere al meglio delle immagini della sfilata che sarà in parte con ingresso ad invito e in parte con ingresso libero fino ad esaurimento dei posti.



A presentare questa XIII edizione che segna il ritorno nella città Ducale, saranno la conduttrice televisiva Adriana Volpe (ex conduttrice de I Fatti Vostri e di Mezzogiorno in famiglia), assieme al brillante conduttore radiofonico David Romano (conduttore del programma tv I Borghi più belli d’Italia su Sky). Tanti, come nella tradizione della sfilata della CNA, gli ospiti illustri della serata.



Tra questi le showgirl e modelle Giulia Salemi (Pechino Express; Grande Fratello Vip e famosa per il suo abito indossato sul red carpet alla Mostra del Cinema di Venezia 2016) e Barbara Chiappini(Domenica In; L’isola dei famosi; etc.).



Ed ancora l’ex campionessa olimpica di scherma Elisa Di Francisca (sette volte campionessa mondiale e 13 volte campionessa europea vincitrice nel 2013 del programma tv Ballando sotto le stelle); assieme al disc jokey e conduttore radiofonico e televisivo britannico naturalizzato in Italia, il “conte” Filippo Nardi (Grande Fratello, Isola dei famosi).



Nell’occasione per il pubblico della sfilata è stato messo a disposizione gratuitamente (fino ad esaurimento posti), il parcheggio di Mercatale. Grazie poi all’uso degli appositi ascensori sarà così più facile ed agevole parcheggiare e raggiungere piazza Duca Federico.



Riceveranno invece lo speciale riconoscimento CNA Idee in Moda 2019, il premio che annualmente l’associazione consegna a personaggi che si sono particolarmente distinti nel campo della cultura, della scienza e dello spettacolo, a Claudio ed Enrico Ripalti, rispettivamente regista e produttore del film “La Banda Grossi”.



Ma non è tutto. Nel ricco show che alternerà momenti di moda allo spettacolo, ci sarà anche una parte affidata all’istrionico e raffinato cantante swing Mark Zitti che proporrà brani dai suoni taglienti ed accattivanti, un jazz passionale e vigoroso con la sua vocalità calda e versatile anche su repertorio lirico. Sul palco per questa occasione sarà accompagnato da due ballerine.



Sarà poi la volta di Gabriel Martinotti, talentuoso violinista ventenne, nato a Urbino diplomato con lode al Conservatorio Rossini di Pesaro. Si è esibito da violino solista al ROF e con la FORM.



Non mancherà alla sfilata il programmaTv Moda. La trasmissione condotta dalla signora della moda, Jo Squillo, sarà infatti presente con le telecamere del suo programma per realizzare uno special sulla sfilata.



Le immagini della sfilata Cna-Idee in Moda, che sarà curata dall’agenzia FabricaEvent.com e che avrà la regia di Chiara Nadenich, saranno trasmesse dai canali tv Rete 4, La5, TgCom e Sky 180 e Class Tv.



“Stiamo lavorando da tempo a questo evento - dice con orgoglio il vicepresidente provinciale della CNA, Roberto Annibali - cercando di creare una sfilata “cucita” su misura, è proprio il caso di dirlo, per la città di Urbino.



Nel rispetto della bellezza del luogo cercheremo di offrire una serata all’insegna del gusto e della qualità”.