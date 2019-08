Costituita AviMarche, Associazione Vita Indipendente delle persone con disabilità Marche. Incontro con Ceriscioli

4' di lettura

21/08/2019 - Lo scorso 24 luglio abbiamo costituito una nuova Associazione di Promozione Sociale: l'Associazione Vita Indipendente delle persone con disabilità Marche, in breve AviMarche.

L’associazione è apartitica, svolge attività di volontariato attraverso le prestazioni personali spontanee e gratuite dei suoi volontari associati e non persegue in alcun modo finalità lucrative; l’associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale orientate a:

- diffondere la conoscenza del diritto alla Vita Indipendente delle persone con disabilità al fine di permettere loro di richiedere e ottenere concretamente l’assistenza personale autogestita; - operare con determinazione affinché le persone con disabilità che hanno necessità di assistenza personale e scelgono di fare Vita Indipendente possano raggiungere effettivamente queste possibilità.

L’AviMarche è nata ad opera di alcuni dei membri del Direttivo del “Comitato Marchigiano per la Vita Indipendente delle persone con disabilità”. A breve l’AviMarche sostituirà il Comitato ed opererà in maniera ancora più efficace nella direzione del riconoscimento del diritto alla Vita Indipendente per tutte le persone disabili marchigiane.

Lo stesso giorno, il 24 luglio, poche ore prima che costituissimo l’Associazione, il Comitato ha avuto un incontro con: Luca Ceriscioli (Presidente Regione Marche), Fabrizio Cesetti (Assessore al Bilancio, alle Finanze, agli Enti Locali, alle Politiche per la Sicurezza Regione Marche), Giovanni Santarelli (Dirigente Servizio Politiche Sociali e Sport Regione Marche).

Essi ci hanno annunciato l’imminente uscita di un atto, per finanziare dal 1° settembre 2019: sia i 39 progetti che erano stati attivati un anno fa ed ora sono stati interrotti, sia i 101 progetti delle nuove persone in graduatoria. Il fondo totale stanziato per tutti e 336 i progetti, ammonterà nel 2020 a circa 3,1 milioni.

Hanno infine aggiunto che i 336 utenti avranno i propri progetti finanziati stabilmente e non dovranno più rifare domanda.

Lo scorso 2 agosto è stato effettivamente emanato il DDS n° 176/2019: “L.R. 21/2018 - DGR 1696/2018 - DDS 266/2018 - DDS 108/2019 - DDS 174/2019. Progetti personalizzati di vita indipendente rivolti a persone con disabilità grave. Impegno ulteriori risorse disponibili pari ad € 234.735,39.”

Il fondo stanziato dal DDS 176 – come è stato poi specificato nella comunicazione che il Presidente Ceriscioli, ha inviato al Comitato lo scorso 8 agosto – ha permesso di avviare i 140 progetti che sono nella graduatoria della Legge 21, ma che non erano stati ammessi a finanziamento col precedente DDS 108/2019.

Il Comitato e la neo Associazione AviMarche riconoscono che stavolta la Regione ha mantenuto le promesse.

Nutriamo però una perplessità circa un’apparente incoerenza tra ciò che è scritto nella lettera dell’8 agosto, e ciò che ci è stato detto durante l’incontro del 24 luglio.

Nell’incontro avevano detto che le 336 persone avranno i loro progetti finanziati in maniera stabile, senza dover più ripresentare domanda. Nella lettera si dice che “il contributo proseguirà fino alla scadenza della graduatoria prevista al 31/12/2020“.

Cosa avverrà, dopo quella data? Ci auguriamo che la graduatoria venga riconfermata, diventando uno stabile elenco di persone che avranno diritto a ricevere il contributo fintanto che esse continueranno a possedere i requisiti di accesso.

Nell’incontro del 24 luglio avevamo inoltre chiesto al Presidente Ceriscioli di assumersi un impegno: adoperarsi in prima persona affinché venga organizzata al più presto la prosecuzione della formazione agli operatori delle unità multidisciplinari e multiprofessionali, avviata con il seminario dello scorso 1° marzo, con l’obiettivo di far meglio comprendere ad essi la filosofia della Vita Indipendente e di far acquisire ad essi una migliore capacità di predisporre correttamente i progetti.

L’AviMarche sta costituendo un'Agenzia per la Vita Indipendente. L'Agenzia implementerà le Azioni di Sistema previste dai 4 Ambiti Territoriali Sociali (Ancona, Falconara, Pesaro e Macerata) che le hanno inserite nei loro progetti di Sperimentazione Ministeriale per la Vita Indipendente - annualità 2018, cioè:

- formazione e informazione agli utenti, agli operatori degli ambiti territoriali, agli assistenti e alle famiglie, tramite incontri anche a domicilio

- seminari e/o workshop informativi per la collettività

- coordinamento e monitoraggio

Le Azioni di Sistema inizieranno il 1° ottobre 2019 e dureranno 12 mesi.