Solo l'Area Vasta 2 non assume medici al Pronto Soccorso: Volpini, "Blocco inconcepibile, tutti lo hanno fatto"

16/08/2019 - I Pronto Soccorso degli ospedali dell'Area Vasta 2, compreso quello di Senigallia, rischiano il collasso eppure non danno il via libera all'assunzione, già predisposta, di nuovi medici. E' l'ennesimo "paradosso" legato alla gestione del personale in cui incappa l'Area Vasta 2.

A denunciare la situazione incomprensibile che si sta protraendo da tempo negli ospedali di Senigallia, e anche Jesi e Fabriano, è il presidente della Commissione Regionale Sanità Fabrizio Volpini. "L'Asur Marche ha dato la possibilità di assumere a tempo determinato nuovi medici per i Pronto Soccorso degli ospedali -spiega Volpini- le altre Aree Vaste della regione hanno già dato attuazione a questa previsione inserendo negli organici medici non specializzati e con la sola abilitazione che stanno dando una vera boccata di ossigeno alla gestione delle emergenze. Si tratta per altro di medici con ottima preparazione perchè hanno tutti esperienza nelle emergenze oppure hanno conseguito il corso da centodiciottisti. L'unica Area Vasta a non aver applicato questa procedura è la 2 e questo perchè chi dovrebbe procedere con le assunzioni ritiene questo procedimento illegittimo".



La delibera dell'Asur Marche dà la possibilità alle Aree Vaste di assumere medici ancora non specializzati da inserire al Pronto Soccorso proprio per far fronte alle carenze di organici da mese lamentate. Criticità che a Senigallia, specie nel periodo estivo, diventa una vera emergenza. "C'è una graduatoria da cui l'Area Vasta potrebbe attingere ma non lo fa e presto questi medici non ci saranno neanche più perchè ovviamente sono medici in attesa della specializzazione -sottolinea Volpini- è veramente paradossale che l'Area Vasta 2 sia rimasta la sola a non assumere i medici non specializzati al Pronto Soccorso. E' di queste ore la notizia che anche il Veneto, ad esempio, ha dato seguito, con questa stessa modalità, all'assunzione di ben 500 medici con la sola abilitazione proprio per il Pronto Soccorso".