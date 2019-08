Civitanova: Tamponamento a catena, uno dei conducenti con tasso alcolemico oltre il limite. Patente ritirata

1' di lettura

14/08/2019 - Alle ore 21.30 circa di martedì, in via Principe di Piemonte a Civitanova Marche, i Carabinieri sono intervenuti per rilievi di un incidente stradale con feriti lievi tra più utenti della strada che viaggiando nella medesima corsia erano stati coinvolti in un tamponamento a catena.

Il sinistro ha interessato un autocarro furgone Nissan, una Land Rover Evoque e una Hyundai Tucson.

Durante le operazioni di accertamenti urgenti sul luogo il personale operante ha sottoposto tutti i conducenti agli accertamenti tecnici con l’etilometro in dotazione, accertando che il conducente del furgone è risultato con un un tasso alcolemico pari a 0.87 g/l.

Gli è stata contestata la violazione di conducente di veicolo coinvolto in sinistro stradale in stato di ebbrezza alcoolica. Pertanto, gli è stata ritirata la patente di guida per essere trasmessa alla Prefettura di Macerata ed essendo proprietario del mezzo, il furgone è stato sottoposto a fermo amministrativo per 30 giorni, affidandolo alla custodia della depositeria Aci di Civitanova Marche.