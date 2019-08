Controlli PolFer: una denuncia per furto nella stazione di Senigallia e un arresto in quella di Ancona Centrale

1' di lettura

13/08/2019 - Settimana di controlli della Polizia di Stato nelle stazioni e a bordo dei treni. 1.292 persone identificate, 65 treni scortati, 15 pattuglie automontate, 197 servizi di vigilanza nelle stazioni ferroviarie, 11 servizi antiborseggio in abito civile, 1 persona arrestata e 4 persone denunciate a piede libero.

Questo il bilancio dell'attività posta in essere dagli uomini della Polizia di Stato effettivi al Compartimento Polizia Ferroviaria per le Marche, l'Umbria e l'Abruzzo di Ancona nel corso della settimana appena trascorsa.

In particolare, giovedì 8 nella stazione di Ancona C.le, la PolFer ha arrestato un cittadino straniero che doveva scontare una pena di 10 mesi per cumulo di reati e ha rintracciato una minore che si era allontanata dalla propria abitazione di Trieste e che era stata segnalata in Ancona.

Sabato 10, nella stazione di Senigallia, esattamente all'interno dei giardini alle spalle della stessa, agenti PolFer liberi dal servizio hanno denunciato un 50enne campano che cercava di rubare due bici.