Civitanova: fuga rocambolesca alla vista della Polizia. Sbatte contro un muro e viene bloccato. Denunciato un civitanovese

13/08/2019 - Lunedì pomeriggio, durante un posto di controllo effettuato nell'ambito di un più ampio dispositivo di controllo del territorio, attività rafforzata dal Questore Dott. Antonio Pignataro in occasione della stagione estiva, specie nelle località costiere, verso le ore 16.30 il personale della squadra volante in via G.Gronchi intersezione con via del Casone in direzione Civitanova ha notato una Fiat Punto di colore grigio che procedeva in modo sospetto.

Infatti, inizialmente aveva imboccato via Gronchi, quando ad un certo punto alla vista della macchina della Polizia il conducente ha effettuato una repentina inversione di marcia in direzione via del Casone come se volesse eludere un eventuale controllo.

A questo punto il personale di Polizia si è posto all'inseguimento della Fiat Punto. Nel percorrere via del Casone il conducente della Punto ha svoltato repentinamente a sinistra in via Sapri al fine di seminare la Polizia. Allora l'equipaggio di polizia con i lampeggianti blu e la sirena accesi si è messa all'inseguimento della Fiat la quale si è immessa a velocità sostenuta in via Bixio, quando all'intersezione con via Goito ha sbandato impattando contro il muro di una abitazione.

Il conducente ha tentato di scappare, ma la prontezza degli agenti ha consentito immediatamente il bloccaggio. All'interno della Punto vi erano anche due donne tra cui la proprietaria della vettura che nell'immediatezza non sembrava aver riportato alcun danno.

Il conducente, di Civitanova Marche, con precedenti di polizia, è stato sorpreso alla guida della predetta auto senza patente di guida perché mai conseguita, con l'assicurazione e la revisione scadute. L'uomo risulta sottoposto a sorveglianza speciale con l'obbligo di firma. E' stato quindi denunciato all'Autorità Giudiziaria.