La Regione Marche al Meeting di Rimini: dalla ferita del sisma alla rinascita puntando sull’innovazione

09/08/2019 - “Rinascere insieme con la forza delle idee e la concretezza dell’esperienza”: è lo slogan che accoglierà i visitatori dello stand delle Marche al XL Meeting per l’amicizia fra i popoli di Rimini (18-24 agosto 2019).

La Regione sarà presente al Padiglione D3 (quello dell’innovazione), con un proprio spazio dedicato alla rinascita della comunità ferita e al rilancio del tessuto produttivo compromesso dal sisma del 2016. Due percorsi guideranno i visitatori: uno concentrato sul sociale e sulla solidarietà, l’altro focalizzato sull’ambito industriale e commerciale, con le testimonianze di imprenditori e manager di aziende localizzate nelle aree colpite dal terremoto.

“La Regione ha deciso, anche quest’anno, di partecipare al Meeting - ha evidenziato l’assessora alle Attività produttive, Manuela Bora - per presentare come il nostro territorio ferito dopo il sisma del 2016 sia riuscito a ripartire e a ripensare il proprio contesto sociale ed economico con uno sguardo rivolto all’innovazione”. L’edizione 2018 del Meeting di Rimini ha registrato 800 mila presenza agli eventi da 70 diverse nazioni. “Per questo rappresenta un’importante occasione di promozione del nostro sistema produttivo, interagendo con un vasto pubblico, con i media e con i tanti ospiti presenti”, sottolinea Bora.

“La partecipazione delle Marche è, di fatto, un piccolo meeting nel Meeting, con una ricchezza di relatori, temi proposti e dibattiti organizzati che trovano, a Rimini, il contesto giusto per essere valorizzati - ha detto Eugenio Andreatta, responsabile della comunicazione della manifestazione - Saranno presenti con una caratteristica particolare, sintetizzata dalla capacità di far dialogare il territorio attraverso la società civile. Offriranno un punto di vista interessante, con un’originale riflessione sull’innovazione e sulla ripartenza dopo il sisma. Daranno al Meeting un contributo di alto livello, portando la propria esperienza”.

Ogni giorno presso lo stand della Regione Marche verranno organizzati incontri su varie tematiche. In quelli del mattino saranno presenti le imprese, a partire dalle aziende beneficiarie dei contributi concessi con i bandi finanziati attraverso le risorse aggiuntive per il terremoto stanziate dalla Commissione europea (248 milioni Fesr - sviluppo regionale - e 159 del Psr, agricoltura). In questi incontri verranno illustrati i progetti finanziati con i bandi da poco conclusi, dedicati agli investimenti produttivi, al made in Italy e alle imprese sociali che operano a favore delle fasce deboli dei territori del sisma. Negli incontri del pomeriggio saranno i sindaci del cratere a portare lo loro testimonianza e verranno raccontate storie di rinascita di vita quotidiana, come il “Progetto dell’area commerciale di Pieve Torina” o il “Museo delle farfalle” di Cessapalombo o quello della “Carta e della filigrana” di Pioraco. La Regione parteciperà anche al dibattito del Meeting con due sessioni plenarie inserite nel programma ufficiale.

Mercoledì 21 agosto (ore 17.30) si parlerà di “Innovazione e talenti” con l’assessora Bora e altri ospiti. Venerdì 23 agosto (ore 17.00) il dibattito sarà dedicato a “Dopo la tragedia, tra innovazione e ripartenza”, con protagonisti istituzionali e la presentazione della Cittadella delle attività produttive di Arquata del Tronto. Altro appuntamento da sottolineare è il Flash mob di giovedì 22 agosto (ore 16.30) per celebrare i 200 anni de L’Infinito di Giacomo Leopardi: ai presenti verrà consegnata una copia della poesia per una lettura corale dei celebri versi.