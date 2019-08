Senigallia: Truffe delle case-fantasma per il Jamboree: poliziotto generoso "trova" casa ad una famiglia di turisti

1' di lettura

04/08/2019 - Con l'inizio del Summer Jamboree arriva come sempre il pienone in città, compresi alberghi e case in affitto. Una vera "goduria" per i truffatori che dediti alle classiche truffe delle case-fantasma ai danni di turisti in cerca di alloggi.

In particolare una famiglia proveniente dalla Basilicata (ma il marito d'origine senigalliese) è arrivata davanti all'appartamento contattato online, sul lungomare Alighieri, dopo aver versato 400 euro di acconto, ma qui ha trovato l'abitazione già occupata dai proprietari che hanno riferito che già negli anni passati si erano presentati ignari turisti truffati.



La famiglia disperata per la situazione si è recata in Commissariato per sporgere denuncia. Qui il poliziotto presente, acquisita la denuncia e conscio della difficoltà a reperire un'altra abitazione soprattutto durante il Summer Jamboree, ha avviato una serie di ricerche che hanno consentito alla fine di trovare una soluzione che permetterà ai turisti truffati di poter rimanere a Senigallia per vivere il festival come desiderato.



Sono in corso le attività per risalire all'identità del truffatori. Già dal mese di maggio gli agenti del Commissariato di Polizia hanno denunciato all'Autorità Giudiziaria 12 persone individuate quali responsabili di truffe online di appartamenti vacanze fantasma.