Il Maestro Andrea Di Girolamo (1914-1980): direttore e compositore, un osimano di successo tra L'Abruzzo e le Marche

31/07/2019 - Nacque a Pianella il 19 dicembre 1914, Largo Regina Margherita, da Luigi e Berardi Emira; si diplomò in Composizione e strumentazione per bande. Allievo della Scuola di esercitazioni orchestrali.

Sposò nel 1940 Cipollone Licia. Egli diresse concerti sinfonici e corali, nel 1948 si esibì al Teatro “Lauro Rossi” di Macerata. Intuì tra i primi l’importanza di una Scuola musicale locale a Pianella per far rinverdire la tradizione musicale bandistica, già assopita negli anni Trenta.

Le sue radici pianellesi, a suo dire, gli agevolarono la carriera artistica, per la provenienza “dal paese della famosa banda dei Diavoli Rossi(...), orgoglio non solo dell'Abruzzo, ma di tutta l'Italia”.

Diresse la banda di Osimo dal 1946 fino al 1959, la Corale “G. Verdi” e la Scuola d’Archi di Osimo. Il 20 ottobre 1955 fu istituito il Corso Popolare di Orientamento a Pianella e gli fu proposta la direzione dal sindaco Cipollone.

Pur essendo ad Osimo, si adoperò nel 1955, per l’istituzione della Scuola di Musica a Pianella per la rinascita “del più rinomato complesso bandistico di tutta Italia”. Nel 1959, ultimo anno come direttore della banda di Osimo, ricevette l’onorificenza di Cavaliere della Repubblica per meriti artistici su proposta del Ministro degli Interni Fernando Tambroni come riportato su «Risveglio Bandistico», a. XIV, N. 1, febbraio 1959, p. 20: Onorificenza a Di Girolamo Al Maestro Prof. Andrea Di Girolamo è pervenuto il seguente telegramma del Ministro dell'Interno: “Lieto di comunicarle che su mia proposta le è stata conferita onorificenza Cavaliere Ordine merito Repubblica. Rallegramenti e cordialità. Fernando Tambroni, Ministro Interni”.

All'ottimo Maestro, Direttore del Concerto musicale “Città di Osimo” giungano i vivissimi rallegramenti di «Risveglio Bandistico». Successivamente tornò a Pianella. Scrisse versi e musicò un inno religioso per S. Ciriaca (conservato nell’Archivio Parrocchiale di Pianella) e numerose marce e canzoni abruzzesi tra le quali ricordiamo: Abruzzo in festa (1961), marcia sinfonica; Tu sei l’amore (versi); L’Uve de Poggefiurite (1948, musica);La festa dei fiori, marcia sinfonica; Pescara, marcia sinfonica; La Scianavelle (testo di Oberdan Merciaro) presentata alla VII Settembrata abruzzese del 1964; Ma sta vote, Le fundane (musicata ed eseguita per l’inaugurazione della fontana in Piazza I Maggio di Pescara nel febbraio 1966); Inno a S. Ciriaca.

Scrisse vari articoli su riviste di musica ricordiamo: Come organizzare le bande dei Comuni, in “Risveglio bandistico”a. 8, n.5, maggio1953, p.7; I Diavoli Rossi di Pianella, Cenni storici sulla banda, sempre nella stessa testata nazionale del 1950; La Banda di Osimo, in «Risveglio Bandistico», a. 9, n. 4-5, maggio 1954, p. 8. Nel 1966-1967 divenne insegnante di Strumentazione per bande nel Conservatorio e direttore dell’ Orchestra del Liceo Musicale “L. D’ Annunzio” e dell’Orchestra ritmica “Astra” di Pescara; alcuni suoi allievi lo ricordano ancora con stima ed entusiasmo, tra questi il prof. Francesco Pincelli.

All'esperienza bandistica, aggiunse la poesia. Studiò i poeti abruzzesi Cesare de Titta e Luigi Illuminati ed avviò una commistione musicale (sostenne la correlazione ed il connubio tra poesia e musica), che aiuterà la crescita e lo sviluppo della canzone abruzzese, trasponendo le proprie canzoni in marce avvalendosi della banda e riconoscendole una grande dignità espressiva.

Recentemente è stato rinvenuto un raro fascicolo della sua marcia sinfonica “Abruzzo in festa” per media e grande banda, edito a Roma nel 1961 da una casa editrice musicale dell'epoca, completo di parti staccate.

Il Direttore Andrea Di Girolamo morì a Pescara il 29 marzo 1980 e la sua figura ricorda oggi le glorie del passato nel segno della musica e rappresenta l'amore che Pianella ha verso il mondo musicale.

Bibliografia generale:

Il Maestro Andrea Di Girolamo, personaggio da riscoprire nel solco della tradizione bandistica abruzzese, a c. di GIULIA CERASA e ALESSANDRO MORELLI , in «LACERBA», A. XXXIII n. 4, 6 MAGGIO 2018, p.29.

