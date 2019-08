Aeroporto delle Marche: confermati per la stagione invernale i voli EasyJet per Londra

1' di lettura

31/07/2019 - EasyJet, compagnia aerea leader in Europa, dopo il successo ottenuto nella stagione estiva 2018 e che sta ottenendo nella stagione corrente con i collegamenti da Ancona per Londra Gatwick, conferma le operazioni all’aeroporto di Ancona anche per la prossima stagione invernale.

Per l’inverno i voli Ancona – Londra Gatwick sono previsti con due frequenze settimanali, come nella stagione estiva, ma nei giorni di martedì e sabato. Molto soddisfatto della conferma dei collegamenti con easyJet l’Ing.

Carmine Bassetti - Amministratore Unico di Aerdorica – che afferma: “Il raggiungimento dell’accordo con easyJet è stato un grande successo per l’aeroporto delle Marche e il passaggio da summer only a year-round a partire dal prossimo Ottobre è per noi fonte di grande orgoglio; la presenza di easyJet ad Ancona rappresenta un ulteriore ampliamento dell’offerta per i passeggeri italiani, sempre più connessi con le principali destinazioni europee grazie al network del vettore aereo ed è altresì un’opportunità per far conoscere ai passeggeri in arrivo la nostra bellissima Regione, meta da sempre apprezzata dai turisti anglosassoni”.

I collegamenti invernali sono disponibili e prenotabili sul sito easyJet.com, sull’app mobile e sui canali GDS a partire da oggi stesso.