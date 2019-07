Ali Marche su Aerdorica: ''Grande soddisfazione per il completamento del percorso di risanamento''

1' di lettura

30/07/2019 - “Come Ali Marche esprimiamo soddisfazione per l’esito dell'assemblea degli azionisti di Aerdoricache che ha ratificato l'ingresso di Njord Partners quale azionista di maggioranza con il 91,5% del capitale e la conseguente privatizzazione dell'azienda".

"Condividiamo altresì la scelta della Regione Marche di detenere le azioni rimanenti. Si completa così un arduo e lungo lavoro di risanamento e privatizzazione di Aerdorica SPA”. A dichiararlo per Autonomie Locali italiane sono il Presidente Valerio Lucciarini e il Direttore Emanuele Lodolini.

“Siamo davanti ad un grande risultato per tutta la regione. Ed è un motivo di grande soddisfazione per il lavoro fatto dalla Regione Marche, dal Presidente Luca Ceriscioli e dall’Assessore alle Infrastrutture Anna Casini”.

“Non solo risanamento, dunque, ma anche futuro per quella che non è solo un’infrastruttura fondamentale per le Marche ma una leva straordinaria per la crescita e lo sviluppo del territorio. Non un vezzo, un capriccio, dunque, ma una necessità per far crescere questa regione. Occorrerà mantenere alta l'attenzione sui futuri programmi di sviluppo della infrastruttura e sul destino del personale dipendente e dell'indotto che deve comunque essere garantito”.