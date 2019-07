Osimo: Offagna: Ultima serata di rievocazioni storiche. Investitura dei Cavalieri, spettacoli in piazza e fuochi d’artificio

2' di lettura

26/07/2019 - Ultima serata di rievocazioni storiche ad Offagna, che dal 20 luglio è tornata all’Età di Mezzo. Per la chiusura il programma è ricchissimo, con l’investitura dei nuovi Cavalieri della Crescia su indicazione dell’omonima Accademia offagnese, lo spettacolo congiunto di sbandieratori e tamburi del Gruppo Storico Offagna e poi i fuochi d’artificio.

Anche per questo, a differenza degli altri sei giorni, domani sera l’ingresso sarà a pagamento, appena 5 euro, per contribuire alle spese che ha dovuto affrontare il Comitato Feste per Offagna che dall’anno scorso organizza l’evento clou del paese sotto la Rocca.

Si inizia in piazza del Maniero: alle 19 l’esibizione dei falconieri e dalle 21 nella stessa location l’investitura dei nuovi Cavalieri della Crescia a personaggi che si sono distinti nel mondo culturale, accademico, sociale e filantropico.

A ricevere la prestigiosa onorificenza da parte del Gran Maestro dei Cavalieri Rodolfo Santilocchi sono quest’anno Ennio Boccacci scultore e pittore umbro, Lorenzo Casali Minh giovane ginnasta offagnese arrivato primo ai campionati del Mediterraneo 2019 e quinto ai Mondiali Juniores in Ungheria, Bruno Garbini presidente di Agricoltura per la Rigenerazione controllata dell’Ambiente, già industriale della Polli Garbini, e infine Fabio Taffetani docente di Botanica al dipartimento di Scienze Agrarie di Ancona.

Dal 1991 . Domani a Offagna il cartellone degli eventi sarà arricchito con I Cantastorie de La Quinta Praticabile di Genova in piazza del Balestriere alle 21.30, Giullaracci e Giullarini in Largo Sacramento alle 22.30 mentre nella piazza principale, quella della Contesa tra le tribune gremite di visitatori, si esibiranno alle 22 il Gruppo Armati Signo Gladii con “Furor Tenebris” e a seguire lo spettacolo congiunto di sbandieratori e tamburi.