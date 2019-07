Senigallia: Montemarciano: lutto a Marina, si è spenta a 110 Aldesina Rossi. Era la marchigiana più anziana

2' di lettura

19/07/2019 - Montemarciano dice addio alla sua nonnina più longeva. Si è spenta venerdì all'età di 110 anni Aldesina Rossi, la donna più anziana di tutte le Marche.

Aldesina si è spenta nella sua abitazione dove viveva da sempre accudita amorevolmente da uno dei figli, Nello Verdini e dalla nuora Graziella. "Aldesina se n'è andata serenamente, ha chiuso tra le braccia del figlio -riferiscono i familiari- è stata sempre accudita con amore e per questo ringraziamo il figlio Nello e soprattutto la nuova Graziella. Anche se l'età era avanzata, sentiremo moltissimo la mancanza della nostra cara Aldesina".



La nonnina più anziana delle Marche era entra ufficialmente nell'elenco dei centenari da record il 14 aprile scorso, quando aveva spento la sua 110 candelina. Oltre ad essere la più anziana della regione, Aldesina era anche la quindicesima più anziana d'Italia. Per i suoi 110 anni a festeggiarla c'erano tutti i parenti, i figli e anche l'Amministrazione Comunale. Una vita lunghissima, quella di Aldesina, che ha attraversato oltre un secolo di storia. Nata a Senigallia il 14 aprile del 1909, Aldesina è vissuta anche ad Ostra, per poi trasferirsi definitivamente, intorno ai 60 anni, a Montemarciano. Ha sempre fatto l'agricoltrice, amando particolarmente il suo lavoro nei campi ma anche in casa. Sposata con Enrico Verdini, scomparso 27 anni fa, ha avuto ben quattro figli. Oggi purtroppo rimasti solo in tre.



“Siamo tutti commossi per la perdita di Aldesina -racconta Liana Serrani, ex sindaco, che con Aldesina ha festeggiato i due record (quello dei cento anni e quello dei 110) e gli ultimi dieci compleanni- facevamo tutti il tifo per lei perchè ormai tutta la comunità le si era affezionata. Ad ogni compleanno c'era un bel via vai di concittadini che andavano a salutarla. Lei ha festeggiato i cento anni all'inizio del mio primo mandato da sindaco e alla scadenza dei miei dieci anni da sindaco abbiamo nuovamente gioito per i 110 anni. Per me Aldesina è un emblema per tutte le donne: ha avuto una vita lunga ma se l'è guadagnata perchè ha affrontato anni difficili e di duro lavoro ma la tenacia tipica delle donne ce l'ha sempre fatta. Ci mancherà”. In queste ore tante sono state le manifestazioni di affetto e i pensieri rivolti ai familiari di Aldesina, molto conosciuti a Montemarciano. Tutti ricordano con commozione la “nonnina di Marina”.



I funerali di Aldesina Rossi saranno celebrati sabato 20 luglio alle ore 15.30 nella chiesa di Santa Maria della Neve a Marina di Montemarciano.