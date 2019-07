Maltempo: alla Camera il M5S chiede lo stato di emergenza

2' di lettura

11/07/2019 - Una bufera incredibile si è abbattuta sulle Marche. La situazione è grave e c’è bisogno dell’intervento urgente del governo. Si sono subito resi operativi i parlamentari del Movimento 5 stelle, nello specifico i deputati che fanno parte delle commissioni di riferimento: Patrizia Terzoni, vicepresidente della Commissione Ambiente, Territorio e Lavori Pubblici alla Camera, e Paolo Giuliodori, membro della Commissione Finanze alla Camera.

"Nel mio intervento di fine seduta alla Camera - annuncia Terzoni - chiederò ufficialmente al governo di dichiarare lo stato di emergenza per tutte le regioni colpite dal maltempo di martedì: Marche, Abruzzo ed Emilia Romagna".

"C’è bisogno della massima urgenza, in modo da permettere quanto prima alla Protezione Civile di attivare gli interventi di assistenza alla popolazione, ripristino della funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture di reti strategiche. Oltre a provvedere alla ricognizione dei danni" aggiunge Giuliodori.

Come dichiarano infatti la deputata fabrianese e il deputato osimano, "i danni sono numerosissimi, sia sulla costa che nell'entroterra, e i comuni colpiti dal disastro hanno urgente bisogno dell’aiuto dello Stato per rialzarsi il più velocemente possibile, anche in virtù del fatto che si tratta di luoghi di villeggiatura dove siamo in piena stagione. Il turismo balneare rappresenta la fonte di entrate più importante, fondamentale per la sopravvivenza della nostra piccola economia".

"Il nubifragio che ha colpito le nostre zone - spiegano i deputati 5stelle - ha causato purtroppo una quantità di danni ingenti alle strutture pubbliche e private di molti comuni di molti comuni delle Marche, in particolare nella provincia di Ancona. Danni particolarmente gravi sono stati registrati sul litorale del Conero".

Il gruppo M5S marchigiano ha dato la piena disponibilità a collaborare, è in continuo contatto con le diverse autorità e sta monitorando con attenzione tutti risvolti della situazione. "In qualità di rappresentanti del territorio nelle Commissioni di riferimento, siamo in continuo contatto con le istituzioni che si stanno occupando della questione - concludono i deputati - e stiamo offrendo massima disponibilità e massimo supporto a tutti. Dobbiamo unire le forze e collaborare per il bene della comunità. La situazione deve tornare alla normalità il prima possibile".