Un rappresentante delle Marche a Bruxelles: Diego Mingarelli nominato Vice presidente del gruppo di lavoro “PMI e imprenditorialità” di BusinessEurope

3' di lettura

08/07/2019 - Diego Mingarelli, già presidente di Piccola Industria Marche e Vice Presidente nazionale con delega alla resilienza è stato nominato Vice-Chairs del Entrepreneurship & SME Committee di Business Europe, ovvero la principale federazione dell’industria a livello europeo che ha il compito di garantire che gli interessi delle imprese siano rappresentati e difesi di fronte alle Istituzioni europee.

Business Europe riunisce 41 associazioni nazionali di rappresentanza delle imprese, provenienti da 35 paesi (i 27 paesi membri dell’UE e gli otto paesi candidati all’adesione o membri dello Spazio Economico Europeo) e rappresenta oltre 20 milioni di imprese.

In particolare, il gruppo di lavoro “PMI e imprenditorialità” di BusinessEurope di cui Mingarelli è diventato vice presidente, sostiene le istanze delle piccole e medie imprese a livello europeo e lavora a contatto diretto con le Istituzioni UE, per promuovere un miglior contesto normativo e rafforzare le politiche UE riguardanti il Mercato Interno, la digitalizzazione, l’internazionalizzazione, l’innovazione e l’accesso ai finanziamenti. Si occupa di migliorare le condizioni che hanno un impatto sulla nascita e sviluppo delle PMI e di promuovere lo sviluppo di una politica orizzontale per le PMI europee, volta a sbloccare la crescita e il potenziale di creazione di posti di lavoro.

“Far parte dell’Entrepreneurship & SME Committee di Business Europe è per me un grande motivo di orgoglio - ha dichiarato a caldo Mingarelli - perché sono molti i temi strategici per la crescita delle nostre PMI e della nostra economia che si affrontano e si discutono in un contesto europeo di negoziato, confronto e condivisione. Una risposta efficace alle sfide del credito, dell’innovazione, dell’internazionalizzazione e della sostenibilità necessita di uno scenario sovranazionale di regole e opportunità e di una vera e propria coralità di approccio e di orientamento delle PMI europee. A partire da temi stringenti come il ritardo dei pagamenti della Pubblica Amministrazione, la lentezza della giustizia civile e le pastoie della burocrazia su cui l’Europa ci sollecita e ci chiama ad intervenire perché condizioni essenziali per rimettere in moto l’economia dell’Italia e di altri Paesi. Temi trasversali su cui l’intero sistema delle PMI europee e loro rappresentanze esprimono da tempo sensibilità e attenzione”.

Soddisfazione da parte del presidente di Confindustria Marche Claudio Schiavoni per la nomina che rappresenta “un bel riconoscimento al lavoro di Mingarelli in Piccola Industria e anche alla nostra regione, in cui le piccole imprese rappresentano il principale motore dell’economia”.

Anche Carlo Robiglio, presidente Piccola Industria Confindustria ha voluto complimentarsi con Mingarelli per l’incarico che “riveste particolare importanza per Confindustria e per Piccola Industria, visti i temi al centro delle attività del Comitato, ovvero le policy a supporto dello sviluppo delle PMI. Sono certo che grazie alla passione, competenza e dedizione di Diego riusciremo ad ottenere grandi risultati a supporto delle imprese e del Paese”.

“L’Europa va pensata come una grande opportunità per le PMI italiane, come un alleato di sistema – ha concluso Mingarelli. In Europa c’è il più grande mercato del mondo, un’area di libero scambio che può favorire politiche finalizzate a rimuovere i nodi strutturali e le criticità che impediscono alle nostre imprese di crescere e su cui l’Italia deve intervenire mettendo questi temi al centro della scena e dell’agenda di governo”.