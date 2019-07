Lo chef Borghese nelle Marche, in arrivo nuove puntate di 4 Ristoranti?

1' di lettura

02/07/2019 - 4 Ristoranti di Alessandro Borghese non si ferma mai. Nemmeno sotto l’ombrellone estivo. Anzi no, stavolta si ferma. E probabilmente proprio qui nelle Marche.

Sarà davvero così? Il famoso chef e la sua troupe stanno lavorando sulle nuove puntate del cooking show griffato Sky.

Incredibile ma vero, nella giornata di lunedì 1 luglio lo chef Alessandro Borghese ha pubblicato una nuova Instagram Story, esclamando “Le Marche, Il Mare”, facendo intravedere il nostro mare Adriatico e facendo intuire che sarà una bella e impegnativa settimana nella nostra regione.

Ieri sera, poco dopo la pubblicazione della storia sul social network, lo chef sembra essere stato pizzicato da alcuni fans a Recanati, nella città di Leopardi. Probabile, quindi, che tra le prossime puntate di 4 Ristoranti (come da noi pronosticato in un altro recente articolo pubblicato sul nostro quotidiano LEGGI QUI), una sarà dedicata proprio alle Marche, in particolar modo alla Riviera del Conero.

Considerando le specialità della nostra terra possiamo attenderci, se veramente sarà così, una dura, divertente e avvincente competizione.

Al vincitore tra i 4 ristoranti in gara, come sempre, andrà un premio in denaro di 5.000,00 euro da investire nella propria attività.

Chissà, dunque, che non sarà un’estate di sorprese per le nostre incantevoli coste marchigiane.

Nulla è ancora deciso ma Alessandro Borghese potrebbe presto portare le bellezze e i sapori della nostra cara Riviera sul grande schermo.