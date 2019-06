Grotte di Frasassi patrimonio Unesco: Giancarli chiede a che punto sia l'iter per il riconoscimento

1' di lettura

18/06/2019 - Candidatura delle Grotte di Frasassi a patrimonio dell'UNESCO, in un'interrogazione il consigliere Enzo Giancarli chiede a che punto sia l'iter per proporre l'iscrizione del sito ipogeo a patrimonio mondiale culturale e naturale.

In una mozione, presentata dal consigliere Enzo Giancarli ed approvata all'unanimità dall'Aula a settembre 2017, Consiglio regionale e Giunta si erano impegnati a sostenere la possibilità per le Grotte di ricevere il prestigioso riconoscimento, mettendo in atto tutte le azioni utili in tal senso.

Dopo quasi due anni da quel voto, il consigliere Giancarli chiede quali misure siano state adottate in merito. «Vorrei sapere – spiega Giancarli – se siano stati presi contatti con istituzioni pubbliche e private, per costruire una strategia coordinata di elaborazione della candidatura, se siano state stanziate risorse finanziarie per sostenere le spese inerenti all'istruttoria e se siano stati prodotti e forniti atti e documenti necessari ad ottenere il riconoscimento. Continuo ad essere convinto che – sottolinea Giancarli – dobbiamo spingere al massimo perché le Grotte di Frasassi diventino patrimonio dell'umanità.

Essere nell'elenco dell'Unesco costituirebbe uno strumento molto efficace di promozione non solo delle spettacolari e straordinarie Grotte ma di tutto il patrimonio naturale, paesaggistico ed ambientale della regione, contribuendo ad attuare e rafforzare la strategia di promozione delle Marche, come sistema integrato di destinazioni turistiche».