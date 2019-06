Porto San Giorgio:Incidente lungo la Statale Adriatica, ferito trasportato al Murri

1' di lettura

10/06/2019 - Un sessantenne a bordo di uno scooter è caduto lungo l'Adriatica nella zona nord della città.

Intorno le ore 22 di domenica 9 giugno un uomo di circa 60 anni a bordo del proprio scooter è finito sulla rotatoria all'incrocio tra l'Adriatica e via Marche nella zona nord di Porto San Giorgio. Subito soccorso dal personale medico del 118 e dai volontari della Croce Azzurra, lo scooterista non ha riportato gravi conseguenze ed è stato trasportato al pronto soccorso dell'ospedale Murri di Fermo. Sul posto una pattuglia della Polizia Stradale con il supporto di una pattuglia della Questura di Fermo per i ricostruire la dinamica dell'incidente. Non risultano altri mezzi coinvolti.