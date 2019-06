Volley: la Lube Civitanova Under 18 d’argento alle finali nazionali

1' di lettura

09/06/2019 - La Under 18 della Cucine Lube Civitanova ha chiuso la stagione del settore giovanile biancorosso conquistando la medaglia d’argento nelle Finali Nazionali 2019 andate in scena da giovedì a domenica a Chianciano Terme, in Toscana.

Nella Finalissima contro il Volley Treviso i ragazzi di Paparoni lottano su ogni pallone in particolare nel primo set perso sul filo di lana (24-26) e nel terzo set dove non riesce la rimonta (23-25) che avrebbe potuto riaprire il match e rimediare il passo falso del secondo parziale (11-25). Una sconfitta che, però, non macchia il grande torneo disputato dai cucinieri, capaci di battere quotate formazioni come l’Azimut Modena nei Quarti di Finale (3-1) e soprattutto la favorita Itas Trentino grazie a una grande rimonta in Semifinale dallo 0-2 al 3-2 (16-14 nel quinto e decisivo set).

Dopo l’oro della Junior League e il bronzo della Under 14, la Cucine Lube Civitanova può quindi fregiarsi di un’altra medaglia grazie all’argento appena conquistato dalla Under 18, segno di una stagione vissuta ancora una volta ai vertici nazionali dal settore giovanile biancorosso.

Di seguito la rosa dell’Under 18 vice campione d’Italia:

1 - Lucarini Mattia – Schiacciatore

2 - Giuliani Edoardo – Opposto

3 - Magnanini Federico – Centrale

4 - Poli Ian – Schiacciatore

5 - Esposito Lorenzo – Palleggiatore

7 - Gabrielli Lorenzo – Palleggiatore

8 - Risina Daniele – Schiacciatore

9 - Bartolucci Filippo – Centrale

10 - Carcagnì Alessio – Centrale

11 - Areni Andrea – Libero

12 - Montecchiari Elia – Libero

13 - Ciccarelli Matteo – Schiacciatore – Capitano

14 - Stefani Tommaso – Opposto

Allenatore – Alessandro Paparoni

Secondo Allenatore – Del Gobbo Francesco

Dirigente – Grassi Vincenzo

Dirigente – Montecchiari Massimiliano