Astralmusic partner istituzionale del 32° Sanremo Rock & Trend Festival

3' di lettura

07/06/2019 - Venerdì 7 giugno, il Sanremo Rock & Trend Festival celebra la sua Finalissima 2019.

Nestor’s Hound, Piqued Jacks, Twenty Questions, Wox, Mildred, Do It Yourself, Statale 107bis, Helen Burns per la categoria Rock e X Giove, Andrea Belfiori, Horus Black, I Marrano, Mario Marco Farinato, Marco Vicaro Bucalone, Lost in Paradise, Bangcock per la categoria Trend. Ecco i “fantastici 16” che si contenderanno la vittoria del più longevo e ambito concorso nazionale per rock band emergenti.

Fra 130 band accedono alla finale i xgiove!, la band marchigiana che si era distinta nelle selezioni regionali al Breaklive di Ascoli Piceno. Da estrazione saranno proprio loro i primi a salire sul palco della finale di questa sera.

La band formata da Nicolò Buccioni, Giacomo Strappa, Andrea Massetti, Federico Piermartire, Ludovico Bartolozzi è fra gli 8 finalisti per la categoria Trend. Insieme suonano già dal 2011, ma è solo nel 2018 che decidono di raccontarsi dando vita al gruppo xgiove!, un progetto musicale che definiscono come una grande famiglia. Uno stile fuori dal coro, un pop adrenalinico.

La sfida finale arriva al termine di tre incendiarie giornate di musica - dal 4 al 6 giugno – che hanno portato sul palco della Sala Ritz del Teatro Ariston 130 band provenienti da tutta Italia. Altissimo il livello di tutti gli artisti in gara, hanno riconosciuto unanimemente tutti i giurati.

I migliori 16 si preparano dunque ad “incrociare le chitarre” a partire dalle ore 21 per offrire un spettacolo di musica ed energia. A valutare esecuzione, songwriting e presenza scenica sarà una giuria di cui faranno parte il musicista, produttore e fondatore dei New Trolls Vittorio De Scalzi, il chitarrista degli ABC, produttore e autore Matt Backer (Elton John, Joe Cocker, Paul Young, Sinead O’Connor, Julian Lennon), il giornalista Mario Luzzatto Fegiz, il tastierista dei Litfiba, musicista e produttore Fabrizio Simoncioni (Ligabue, Nannini, Negrita, Consoli, Fabi, Silvestri, Bennato e altri), il produttore Fausto Cogliati (J-Ax, Fedez, Fragola, Michelin, Urban Strangers, Ultimo e altri), Andy Fluon (Andrea Fumagalli) dei Bluvertigo, per Assomusica il Presidente Vincenzo Spera e il consigliere Giampaolo Grotta, Gigio D’Ambriosio di RTL 102.5 (già selezionatore per i giovani del Festival di Sanremo e per X Factor), la cantante del Teatro alla Scala di Milano e vocal coach Silvia Chiminelli (Alexia, Caselli, Arisa, Violante Placido e altri), per la multinazionale Eko Music Group l’amministratore delegato Stevio Lorenzetti e il manager Giovanni Matarazzo, il discografico e chitarrista fondatore della “notte delle Chitarre” Ettore Diliberto, il segretario generale PMI Luca Barone.

Presenteranno la serata Gigi Zini, voce della Nazionale Italiana Cantanti, e Laura Ghislandi da RTL 102.5.

Al termine della gara conosceremo i due vincitori del Sanremo Rock 2019: categoria Rock e categoria Trend. Il secondo e terzo premio saranno invece assegnati indipendentemente dalla categoria di appartenenza.

Ai due vincitori, oltre al premio del 32° Sanremo Rock, andrà una chitarra Eko. Astralmusic, in collaborazione con SIAE - Società Italiana degli Autori ed Editori, assegnerà il premio Parole Rock al migliore autore under 35, Assomusica premierà la migliore esibizione live e PMI la band più originale. Grazie a sponsor e partner verranno inoltre assegnati contratti discografici, realizzazioni di videoclip professionali, date live fra cui open act per artisti nazionali e internazionali, promozione radio e tv. I 16 finalisti, inoltre, saranno inseriti nella compilation del Festival (Universal Music).

La Finalissima del 32° Sanremo Rock & Trend Festival sarà anticipata alle ore 19 da un pre-festival che vedrà sul palco la rockband emiliana Controtempo, la giovane Valentina Carati e gli Ekynoxx, progetto Veneto di musica elettronica pop.

Alle ore 20,30 inizia ufficialmente la Finalissima del 32° Sanremo Rock & Trend Festival.

L’ingresso alla serata costa 10 euro.

Per tutte le informazioni sulla manifestazione: www.sanremorock.it, pagina Facebook ufficiale “Sanremo Rock”, info@sanremorock.it, 327 423 7725.

Sono partner istituzionali del 32° Sanremo Rock& Trend Festival: Astralmusic, Assomusica (Associazione italiana degli organizzatori e dei produttori di spettacoli di musica dal vivo), F.I.P.I. Italia (Federazione Internazionale Proprietà Intellettuale), NUOVOIMAIE (Nuovo Istituto Mutualistico per la tutela dei diritti degli Artisti Interpreti Esecutori) e PMI (Produttori Musicali Indipendenti).