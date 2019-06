Premio nazionale ''Un Libro per l’Ambiente'': proclamati ad Ancona i vincitori della XXI edizione

03/06/2019 - I due libri vincitori sono stati decretati da una giuria di 200 ragazzi su un totale di 67 testi candidati. Circa 100 studenti della Primaria Maggini di Ancona protagonisti della mattinata.

“Il cacciatore di sogni”, di Sara Rattaro (A. Mondadori Editore) per la sezione narrativa e “Per un pugno di ghiande: le specie invasive che assaltano la terra”, di Papik Genovesi e Sandro Natalini (Editoriale Scienza) per la divulgazione scientifica. Sono questi i due vincitori della XXI edizione del Premio nazionale “Un Libro per l’Ambiente”, il concorso di editoria promosso da Legambiente e La Nuova Ecologia per portare sui banchi di scuola le tematiche ambientali e la partecipazione attiva e consapevole dei più giovani. L’importanza di avere un sogno, il coraggio di fare delle scelte per raggiungere un obiettivo da un lato e le specie animali a rischio di estinzione dall’altro, sono i temi che hanno affascinato i giovanissimi giurati e si sono aggiudicati il titolo di vincitori.

Nel corso della mattinata di festa, che si è svolta presso le Scuola Primaria Maggini ad Ancona, circa 100 studenti della scuola, in rappresentanza della giuria di oltre 200 ragazzi che in questi mesi ha valutato un totale di 67 testi candidati, ha partecipato con entusiasmo alla proclamazione dei vincitori assieme agli autori dei testi finalisti che hanno letto durante l’anno scolastico. La giuria ha, inoltre, affidato il premio per la miglior coerenza grafica-testo a “Tre in tutto” di Davide Calì e Isabella Labate (Ed. Orecchio Acerbo) e ha segnalato i testi “La mia mano” di F. Aziz (Ed. Artebambini) e “I fiori della piccola Ida” di H.C. Andersen e D. Murgia (Edizioni corsare) come meritevoli di una menzione speciale.

La giuria di esperti ha anche ritenuto molto stimolante la lettura dei seguenti testi: “Guerrieri di sogni” di V. Mazza, (A. Mondadori Editore), “Giallo il Palo” di S. Dema e M. Riva (Edizioni Gruppo Abele). Novità di quest’anno è stata l’assegnazione del Premio Speciale alla carriera al maestro Franco Lorenzoni per la sua storia professionale ed umana di innovatore dell’educazione e per il suo costante impegno in difesa dei diritti dei più piccoli.

“In oltre vent’anni il concorso Un Libro per l’Ambiente è diventato un laboratorio di osservazione e crescita della cultura scientifica ambientale dei ragazzi e ha assunto sempre più importanza nella diffusione delle tematiche legate all’ambiente.” – ha dichiarato Marcella Cuomo, coordinatrice del progetto nelle Marche – “Un progetto che ha la straordinaria capacità di mettere al centro i più piccoli, protagonisti assoluti del concorso. Questo Premio, inoltre, ci permette di costruire e consolidare continuamente una rete forte di nuove e attuali competenze, a partire da quelle ambientali, ed è anche per questo che tutti gli anni insegnanti, studenti e case editrici lo aspettano e lo accolgono con piacere”.

Sono intervenuti all’evento: Alessandro Zepponi, Regione Marche, Maria Grazia Conti, servizi scolastici ed educativi del Comune di Ancona, Marcella Cuomo, coordinatrice del progetto nelle Marche, gli autori e i rappresentanti delle case editrici dei testi finalisti Silvia Bonanni, Federico Caprari, Papik Genovesi, Sara Rattaro, Miroslav Kosuta, Margherita Parrelli, Sandra Dema, Alberto Lenares e Fuaz Aziz, Massimiliano Riva. Le scuole che hanno aderito alla XXI edizione del Premio sono: la scuola primaria Levi I.C. Pinocchio-Montesicuro, la scuola secondaria di primo grado Donatello dell’I.C. Cittadella-Margherita Hack, la scuola primaria Maggini dell’I.C. Grazie-Tavernelle, la scuola primaria O. Giansanti dell’I.C. Gaudiano di Pesaro, la scuola primaria di Pedaso dell’I.C. Pagani, la scuola primaria di Serra San Quirico dell’I.C. Don Mauro Costantini.

Nato nel 1998, il Premio nazionale Un Libro per l’Ambiente è rivolto ad autori ed editori, enti pubblici e privati, centri di educazione ambientale, aziende, imprese, associazioni e scuole che abbiano editato a stampa opere classificabili in almeno una delle seguenti aree tematiche: Ambiente e Spazi di vita, Salute e Alimentazione, Educazione alla Pace, all’Intercultura e alla Legalità, Arte e Territorialità. Il premio si struttura in due sezioni: narrativa e divulgazione scientifica e i vincitori ogni anno sono scelti da una giuria di lettori. Il concorso di editoria ambientale è realizzato grazie alla collaborazione di numerosi enti pubblici come Regione Marche, Comune di Ancona, Ente Regionale Parco del Conero, Parco Gola della Rossa e il Comune di Pedaso.