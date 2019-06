In Regione il campione del mondo di bocce degli Special Olympics di Abu Dhabi, Matteo Maggioli

03/06/2019 - E’ il marchigiano Matteo Maggioli il campione del mondo di bocce degli Special Olympics di Abu Dhabi, i giochi olimpici riservati agli atleti con disabilità intellettiva che si sono svolti dal 14 al 21 marzo scorso.

Lunedì mattina la Regione Marche lo ha festeggiato con il presidente Luca Ceriscioli e il consigliere Federico Talè che hanno riconosciuto al ventisettenne fanese il grande talento e impegno con cui si è distinto permettendo alla Marche di salire, ancora una volta, sul podio dei campioni mondiali. “Siete l’orgoglio delle Marche” ha detto Ceriscioli rivolgendosi all’atleta e a tutto il team presente in sala ai quali ha donato il libro e la bandiera della Regione in ricordo di questa giornata.

Maggioli, nella squadra nazionale di bocce guidata dal tecnico nazionale Moreno Gualtieri, è stato incoronato con tre medaglie: l’oro nel singolo maschile, l’argento nel team a quattro e il bronzo nella coppia. E’ uno dei ragazzi speciali del Team Itaca, l’associazione fanese conosciuta soprattutto per l’ippoterapia e per aver preparato in passato diversi campioni nella specialità dell’equitazione. 4 anni fa Andrea Ministro vinse tre medaglie 2 ori e un argento agli Special Olympics di Los Angeles, prima di lui Silvia Borgogelli e Maria Chiara Donati erano salite sul gradino mondiale più alto. Dal 2015, la cooperativa Crescere che gestisce le attività ad Itaca, ha iniziato a cimentarsi nelle bocce con risultati che si sono rivelati eccellenti. Maggioli era già stato celebrato dal Comune di Fano, ndr.

La delegazione italiana ad Abu Dabi era composta da 115 atleti di tutte le discipline e 39 tecnici nazionali. I giochi hanno visto la partecipazione di 170 paesi, 7000 atleti, 2500 coach e 20.000 volontari di tutto il mondo con 500.000 spettatori.