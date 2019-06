Lube, chiuso con la grande festa finale il Progetto Scuola 2018-2019

31/05/2019 - Si rinnovano ancora una volta il successo e l’entusiasmo per la festa finale del Progetto Scuola, arrivata all’edizione numero 25, organizzata dalla A.S. Volley Lube in collaborazione con Naturino.

Per il quarto anno consecutivo il gran finale si è tenuto all'Eurosuole Forum di Civitanova ed ha visto protagonisti centinaia di studenti delle classi quarta e quinta elementare dell'Istituto Comprensivo Ugo Bassi di Civitanova Marche (Scuole Silvio Zavatti e Anita Garibaldi), coinvolti in partite di minivolley, percorsi di gioco e tante altre attività. A premiare i ragazzi l’amministrazione comunale civitanovese con l‘assessore Barbara Capponi.

A.S. Volley Lube, tramite il Progetto Scuola, cerca di coinvolgere i piccoli alunni delle scuole primarie con dei propri istruttori qualificati al fine di promuovere lo svolgimento dell’attività motoria tra gli studenti: molto interessanti i numeri, complessivamente sono circa 3.000 i bambini delle scuole elementari di Civitanova Marche e Macerata.

"L’edizione del Progetto Scuola 2018/2019 ha confermato i progressi e l’entusiasmo per quando riusciamo a fare - dice il responsabile settore giovanile A.S. Volley Lube, Giampiero Freddi, insieme al coordinatore Progetto Scuola, Dylan Leoni – La società vuole concretizzare l’impegno sociale nei confronti del territorio coinvolgendo i bambini nello svolgimento di attività motoria, nella pratica dello sport, connesse ad una sana e corretta alimentazione. Grazie gli sponsor che hanno sostenuto questa iniziativa e alla bella partecipazione delle scuole, in particolare grazie alla dirigente scolastica dell’Istituto Bassi di Civitanova, Antonella Marcatili, e i nostri bravissimi istruttori che lavorano sempre con grande professionalità".