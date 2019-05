Montemarciano: furto alla profumeria del Famila, arrestati in flagranza i responsabili

16/05/2019 - Durante la notte tra mercoledì e giovedì a Montemarciano, nel corso di un servizio coordinato finalizzato alla prevenzione dei reati in genere nonché al controllo della circolazione stradale, i Carabinieri della Compagnia di Osimo, hanno tatto in arresto nella flagranza di reato tre cittadini stranieri, due romeni e un moldavo, responsabili di furto aggravato e danneggiamento.

I militari hanno intercettato un’autovettura Audi A6 con a bordo i tre, che durante il controllo non sapevano giustificare il possesso di tre borsoni riposti all’interno del vano bagagli e sedile posteriore. Dopo i primi tentennamenti ed appurato che si trattav di numerose confezioni di profumi, si è accertato che i profumi erano stati sottratti dalla profumeria del centro commerciale “Famila” di Montemarciano, per un valore di circa 50mila euro.



In effetti, i malviventi si sono introdotti nel centro commerciale dopo aver praticato un foro sul tetto ed essersi calati con le corde nei locali del negozio di parrucchiera attigua alla profumeria “Marche Profumi”, procurando gravi danni alle infrastrutture ed al mobilio, dopodichè hanno perforato il muro tramezzo e si sono immessi nell'esercizio, dove si sono impossessati dei profumi di varie marche. La refurtiva è stata interamente recuperata dai militari operanti e già restituita al legittimo proprietario. Ai malfattori sono stati contestati i reati di danneggiamento aggravato, furto pluriaggravato in concorso.