Ascoli: un incontro sulla "Resilienza territoriale"

13/05/2019 - Monitoraggio sismico degli edifici pubblici strategici, formazione dei volontari di protezione civile e lotta attiva agli incendi boschivi sono alcune delle tematiche su cui si focalizzerà il seminario “Resilienza territoriale: azioni di rafforzamento delle capacità”, che si terrà nella mattinata del 16 maggio 2019 a Palazzo dei Capitani di Ascoli Piceno (piazza del Popolo, 10).

Organizzato dal Servizio Protezione Civile della Regione Marche in collaborazione con l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) e il Comune di Ascoli Piceno, il seminario rientra nell’ambito del progetto europeo READINESS “Resilience Enhancement of ADrIatic basiN from firE and SeiSmic hazards” finanziato dal programma Interreg CBC “Cooperazione transfrontaliera Italia-Croazia”. Durante l’evento verranno presentate le attività dei progetti pilota realizzati in un confronto aperto con altre Regioni, le azioni di prevenzione, le campagne di sensibilizzazione e i dati teorici e reali. Per motivi organizzativi è necessaria la registrazione compilando il modulo di iscrizione disponibile al seguente indirizzo: https://www.enjoyevents.it/