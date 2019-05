Jesi: il M5S Marche finanzia il nuovo laboratorio linguistico del liceo Classico Vittorio Emanuele II

10/05/2019 - I consiglieri regionali pentastellati hanno donato volontariamente parte della propria indennità raccogliendo complessivamente 100 mila euro, devoluti a sostegno di progetti presentati dalle scuole delle Marche.

Un laboratorio linguistico fruibile non solo dai docenti di lingue in orario scolastico, ma anche da altri insegnanti per laboratori tematici e piani di autoapprendimento. È il progetto realizzato al liceo Classico Vittorio Emanuele II di Jesi (An) grazie ai fondi devoluti volontariamente dai consiglieri regionali del Movimento 5 Stelle, Gianni Maggi, Piergiorgio Fabbri, Peppino Giorgini e Romina Pergolesi, che si sono decurtati lo stipendio per finanziare opere di riqualificazione e miglioramento dei plessi scolastici delle Marche, nell'ambito dell'iniziativa nazionale #facciamoscuola. Raccolti complessivamente 100 mila euro. Questa mattina, venerdì 10 maggio, il taglio del nastro del laboratorio - ricavato ampliando spazi e dotazioni di quello multimediale già esistente - organizzato dalla stessa scuola, che ha ringraziato gli esponenti pentastellati per l'iniziativa e la donazione di 10 mila euro.

«Siamo orgogliosi di aver contribuito alla realizzazione di questo innovativo laboratorio – afferma la consigliera regionale Romina Pergolesi, nata e residente proprio di Jesi – Per noi è stata una minuscola rinuncia, ma ciò che ne è scaturito è una grande opportunità per studenti e insegnanti. Ringraziamo la scuola per aver partecipato al bando e per l'invito all'inaugurazione odierna. Questa è, per noi, la politica».

In regione, grazie a #facciamoscuola, sono stati finanziati ben undici progetti, presentati da insegnanti, alunni, genitori e dirigenti scolastici (illustrati e votati dagli iscritti sulla piattaforma Rousseau senza alcuna indicazione relativa a istituti e relative città ndr.), riguardanti appunto il potenziamento delle scuole in termini ambientali, di accessibilità e di innovazione. Ciascun progetto poteva appunto avvalersi di un importo massimo di 10 mila euro. Il nuovo laboratorio del Classico di Jesi sarà anche utilizzato per corsi di aggiornamento e per certificazioni ufficiali. Molto soddisfatta la dirigente scolastica, Rosa Ragni, che ha accompagnato gli esponenti pentastellati nella visita al prestigioso istituto jesino, assieme ai tecnici e ad alcuni docenti.

I consiglieri regionali del Movimento 5 Stelle hanno donato ulteriori 100 mila euro, sempre devolvendo parte dello stipendio, al comune di Arquata del Tronto profondamente ferito dal terremoto.