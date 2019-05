Campagna ''Per il clima, fuori dal fossile'', ad Ancona l'assemblea nazionale

09/05/2019 - Sabato 11 maggio ad Ancona si terrà la seconda assemblea nazionale della Campagna “Per il clima, fuori dal fossile”. La Campagna, nata lo scorso 3 febbraio a Termoli, è costituita da associazioni e movimenti provenienti da tutta Italia che si battono per fermare la deriva petrolifera e per rivendicare un nuovo modello energetico alternativo alle fonti fossili.

L’obiettivo è di collegare le molteplici lotte già attive nei territori contro trivellazioni, impianti di stoccaggio gas e gasdotti insieme alle mobilitazioni per la riconversione e bonifica dei tanti siti altamente inquinati (SIN) sparsi per la penisola come il Petrolchimico API. Parteciperanno infatti a questa assemblea importanti realtà territoriali come i comitati NO TRIV, NO TAP dalla Puglia, TRIVELLE ZERO Molise, rete NO GASDOTTO SNAM, comitati di Sulmona, comitati veneti e coordinamento NO HUB DEL GAS Abruzzo, solo per citarne alcuni.

All’ordine del giorno dell’assemblea ci sarà quindi l’organizzazione delle prossime mobilitazioni comuni partendo anche dalla valutazione del confronto che alcuni rappresentanti della Campagna hanno avuto a Roma con il Ministro dell’Ambiente Costa lo scorso 30 aprile. Un numero sempre maggiore di persone ed in particolar modo di giovani stanno protestando contro un sistema di produzione che provoca devastanti cambiamenti climatici e per denunciare l’inerzia della politica. Per arrivare ad un reale cambiamento di paradigma è assolutamente necessario organizzarsi ed interconnettere tutte le lotte per moltiplicarne efficacia e forza.

Ci rivolgiamo quindi a tutte quelle associazioni, gruppi e comitati che vogliono impegnarsi nella Campagna per rivendicare il diritto a decidere sui nostri territori contro tutte le scelte imposte dall'alto e piegate alle esigenze delle multinazionali dell’energia e della finanza. L’assemblea si terrà sabato 11 maggio, alle ore 11,00 ad Ancona presso la sala riunioni in via Calcutta 1/b.