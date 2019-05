Volley: trofeo dei territori, Ancona fa l'en plein

03/05/2019 - Giornata di festa per il volley marchigiano quella del 1 maggio dove a scendere in campo in occasione del Trofeo dei Territori – Kinderiadi 2019, sono stati i giovani più promettenti in rappresentanza dei quattro Comitati Territoriali FIPAV delle Marche.

Con una formula rinnovata e che si è dimostrata vincente, sono stati coinvolti circa 90 atleti tra ragazzi e ragazze, che hanno potuto vivere da protagonisti una giornata ricca di emozioni, sport e divertimento.

Le classifiche finali sono state il risultato della somma dei set vinti dalle due formazioni che ciascun Comitato Territoriale ha schierato in campo nei due tornei, maschile e femminile. La kermesse maschile, andata in scena al PalaSerenelli di Loreto, ha visto salire sul gradino più alto del podio la rappresentativa di Ancona al termine di una giornata di gara intensa e dell’esito incerto fino alla fine.

Classifica corta nelle prime tre posizioni infatti, con la medaglia di argento conquistata dalla rappresentativa Pesaro Urbino e quella di bronzo dalla formazione di Macerata. Quarto posto per la delegazione di Ascoli Piceno Fermo.

A premiare i vincitori e dare il benvenuto nella città mariana sono stati il Sindaco di Loreto Paolo Nicoletti e l’Assessore allo Sport Luca Mariani. Insieme a loro le autorità sportive con il Presidente del CONI Marche Fabio Luna, il Consigliere Federale Marco Paolini, i Presidenti dei CT FIPAV Ancona Andrea Pietroni e Pesaro Urbino Fabio Franchini, il Consigliere Regionale FIPAV Marche Giorgio Barbanera, il Consigliere del CT Pesaro Isabella Patregnani, il selezionatore Regionale Maschile Massimo Citeroni, il Commissario Arbitri Regionale Andrea Rossetti e Franco Massaccesi, Presidente della Nova Volley Loreto società che ha collaborato attivamente per la riuscita dell’evento.

Il PalaPrincipi di Porto Potenza Picena invece è stato protagonista con il Trofeo dei Territori femminile: oro alla formazione di Ancona che ha chiuso la giornata di gare al primo posto con 11 punti. Argento per la rappresentativa Ascoli Piceno Fermo che, nonostante l’ex equo in classifica con Pesaro Urbino, si aggiudicata il secondo posto per numero di vittorie. Chiude la classifica in rosa Macerata.

Entusiasta per il clima di festa e divertimento l’Assessore ai Lavori Pubblici del Comune di Potenza Picena Luisa Isidori, che ha rinnovato la disponibilità dell’amministrazione comunale nell’accogliere gli eventi promossi dalla FIPAV. Insieme a lei a premiare le vincitrici il Presidente Regionale Marche Franco Brasili, i Presidenti dei CT FIPAV Macerata Roberto Cambriani e Ascoli Piceno Fermo Fabio Carboni, il Consigliere Regionale Lorenzo Giacobbi, i Consiglieri dei CT Pesaro Urbino Franco Passeri e Ascoli Piceno Fermo Fulvio Taffoni, il selezionatore Regionale femminile Stefano Agostinelli, il Vicecommissario Arbitri Regionale Franco Marinelli e Dino Corvaglia in rappresentanza della società Volley Torresi che ha curato gli aspetti logistici dell’evento insieme al Volley Potentino.

RISULTATI FEMMINILI MACERATA 1 - ANCONA 1 | 0-2 (9-25, 12-25) PESARO 1 - ASCOLI PICENO-FERMO 1 | 1-1 (25-20, 17-25) ASCOLI PICENO-FERMO 1 - MACERATA 1 | 2-0 (30-28, 25-22) MACERATA 2 - ANCONA 2 | 0-2 (9-25, 20-25) PESARO 2 - ASCOLI PICENO-FERMO 2 | 1-1 (11-25, 25-22) ASCOLI PICENO-FERMO 2 - MACERATA 2 | 2-0 (25-19, 25-22) ANCONA 1 - PESARO 1 | 1-1 (21-25, 33-31) ASCOLI PICENO-FERMO 1 - ANCONA 1 | 0-2 (15-25, 22-25) MACERATA 1 - PESARO 1 | 0-2 (16-25, 21-25) ANCONA 2- PESARO 2 | 2-0 (25-15, 25-21) ASCOLI PICENO-FERMO 2 - ANCONA 2 | 0-2 (13-25, 21-25) MACERATA 2 - PESARO 2 | 1-1 (25-17, 17-25)

CLASSIFICA FINALE: Ancona 11, Ascoli Piceno Fermo 6, Pesaro Urbino 6, Macerata 1.

RISULTATI MASCHILI ANCONA 1 - MACERATA 1 | 2-0 (25-20, 25-18) ASCOLI PICENO-FERMO 1 - PESARO 1 | 0-2 (5-25, 11-25) PESARO 1 - MACERATA 1 | 0-2 (13-25, 9-25) ANCONA 2 - MACERATA 2 | 1-1 (25-19, 21-25) ASCOLI PICENO-FERMO 2 - PESARO 2 | 0-2 (11-25, 12-25) PESARO 2 - MACERATA 2 | 2-0 (25-17, 25-20) ASCOLI PICENO-FERMO 1 - ANCONA 1 | 0-2 (5-25, 13-25) MACERATA 1 - ASCOLI PICENO-FERMO 1 | 2-0 (25-12, 25-16) ANCONA 1 - PESARO 1 | 2-0 (25-21, 25-20) ASCOLI PICENO-FERMO 2 - ANCONA 2 | 0-2 (18-25, 15-25) MACERATA 2 - ASCOLI PICENO-FERMO 2 | 2-0 (25-18, 25-15) ANCONA 2 - PESARO 2 | 0-2 (22-25, 22-25)

CLASSIFICA FINALE: Ancona 9, Pesaro 8, Macerata 7, Ascoli Piceno Fermo 0