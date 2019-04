jesi: Palio di San Floriano, attesa per la 24esima edizione

23/04/2019 - Svelato martedì mattina in un incontro aperto alla cittadinanza presso la sala convegni del Museo Federico II, il ricco programma della nuova edizione che sta per iniziare. E ci sono ancora tante novità ancora da ufficializzare.

Il Palio di San Floriano si terrà dal 3 al 12 maggio, il tema del 2019 sarà #InScena con diverse situazioni collegate al teatro e alla recitazione.

Numerosi i gruppi storici ospiti: Camerino, Grutti, Contrade di Fermo della Cavalcata dell'Assunta, Cupramontana, Aesis, Montecassiano, Corridonia, San Ginesio, San Severino, chiarine della Quintana di Ascoli Piceno, Arcieri di San Marino e anche la gemellata Waiblingen.

Nel trailer alcuni spunti sul ricco programma della 24esima edizione, che è il seguente.

VENERDÌ 3 MAGGIO – ASPETTANDO IL PALIO

ORE 09:00 - BIBLIOTECA PLANETTIANA: Percorso espositivo sulla cartografia antica (aperta

fino al 16 maggio) con possibilità di visite guidate a pagamento a cura del personale della

Biblioteca il martedì mattina (ore 10 e 11) e il sabato pomeriggio (ore 18 e 19)

Prenotazioni visite guidate al: 0731/538346 o 0731/538345

ORE 17:00/20:00 – GALLERIA PALAZZO DEI CONVEGNI: Inaugurazione Mostra Fotografica “I

Teatri della Vallesina” a cura del Circolo Fotografico Massimo Ferretti e distribuzioni Libretti

Palio

ORE 17:30 - GALLERIA PALAZZO DEI CONVEGNI: Visita-Convegno “L’acustica dei teatri

marchigiani” dell’Ing. Irene Gattini, a cura del Circolo Fotografico Massimo Ferretti

ORE 19:00/00:00 - CENTRO STORICO: “Food Celtic Power” piatti, bevande ed allestimenti di

ispirazione celtica medievale nei locali del centro a cura di Jentlemen’s

ORE 20:30 - TAVERNA SAN FLORIANO: Cena a tema con concerto di musica Medievale

Celtica ad opera di “The Dorlomin”

ORE 22:00 - TORRIONE DEL MEZZOGIORNO: Concerto “The Dorlomin” (collegato alla cena)

SABATO 4 MAGGIO – SCAMPANADA DE SAN FIORÀ

ORE 16:00/19:00 - COSTA MEZZALANCIA: Workshop "Dagli aulos greci alle uillean pipes

irlandesi. Viaggio nel mondo degli strumenti a oltre” organizzato da Ass. Magazzino D’arte

Jesi con Maurizio Serafini (Art Director del Montelago Festival). Prenotazione obbligatoria al

335 362984 (10€)

ORE 16:45 – PIAZZA FEDERICO II: Ritrovo dei bambini delle scuole elementari per la

Scampanada de San Fiorà;

ORE 17:00 – DA PIAZZA FEDERICO II ALLA CHIESA SAN NICOLÒ: Corteo delle campanelle

accompagnato dal gruppo Tamburi Junior, San Floriano e il diavolo;

ORE 17:00/18:30 - TEATRO PERGOLESI: “Chi è di Scena: Storie e Segreti del Teatro Pergolesi”

Max 35 persone a turno, € 3 a persona, biglietto acquistabile presso la biglietteria del Teatro

anche in prevendita.

ORE 17:30: CHIESA SAN NICOLÒ: Apertura banchetto delle pigotte medievali a cura

dell’Unicef Jesi

ORE 18:00 – CHIESA SAN NICOLÒ: Arrivo del corteo delle campanelle ed esibizioni gruppi

junior

ORE 18:00 - CHIESA SAN NICOLÒ: Premiazione Lions Club Jesi ai ragazzi della Scuola Media

Lorenzini Istituto Comprensivo San Francesco

ORE 18:15 - CHIESA SAN NICOLÒ: Concerto musicale studenti Scuola Media Lorenzini Istituto

Comprensivo San Francesco.

ORE 17:00/20:00 - GALLERIA PALAZZO DEI CONVEGNI: Mostra Fotografica “I Teatri della

Vallesina” a cura del Circolo Fotografico Massimo Ferretti e distribuzione Libretti Palio;

ORE 18:30 - PIAZZA BACCIO PONTELLI (VIA SAN MARINO): Apertura Taverna di San Floriano

ORE 19:00/00:00 - CENTRO STORICO: “Food Celtic Power” piatti, bevande ed allestimenti di

ispirazione celtica medievale nei locali del centro a cura di Jentlemen’s

ORE 21:30 - PIAZZA MONACHETTE: Concerto rock celtico degli “Oloferne” a cura

dell’Hemingway Caffè

DOMENICA 5 MAGGIO - ASPETTANDO IL PALIO

ORE 9:30/13:00 – CHIESA SAN NICOLÒ: Concorso di pittura “Giù pe’ Sant’Anna”;

ORE 10:00/13:00 - 17:00/20:00 – GALLERIA PALAZZO DEI CONVEGNI: Mostra Fotografica “I

Teatri della Vallesina” a cura del Circolo Fotografico Massimo Ferretti e distribuzione Libretti

Palio;

ORE 17:00/18:30 - TEATRO PERGOLESI: “Chi è di Scena: Storie e Segreti del Teatro Pergolesi”

Max 35 persone a turno, € 3 a persona, biglietto acquistabile presso la biglietteria del Teatro

anche in prevendita.

ORE 17:00/20:00 - ARCO MUSEO DIOCESANO: Stand Campanelle San Floriano (i contributi

saranno dedicati all'acquisto di libri per la biblioteca card. Petrucci)

ORE 18:00 - CHIESA SAN NICOLÒ: Premiazioni concorso di pittura “Giù pe’ Sant’Anna”;

ORE 18:30 – SALA DIDATTICA MUSEO FEDERICO II: Improvvisazione teatrale, match tra

quartieri, a cura dello Stupor Mundi;

ORE 18:30 - PIAZZA BACCIO PONTELLI (VIA SAN MARINO): Apertura Taverna di San Floriano

ORE 19:00/00:00 - CENTRO STORICO: “Food Celtic Power” piatti, bevande ed allestimenti di

ispirazione celtica medievale nei locali del centro a cura di Jentlemen’s

DAL 6 ALL’8 MAGGIO – ASPETTANDO IL PALIO

ORE 17:00/20:00 – GALLERIA PALAZZO DEI CONVEGNI: Mostra Fotografica “I Teatri della

Vallesina” a cura del Circolo Fotografico Massimo Ferretti e distribuzione Libretto Palio;

Visite guidate speciali o sconti nei musei della città (presentando opuscolo del Palio di San

Floriano)

Piatti esclusivi medievali in alcuni locali della città di Jesi

GIOVEDÌ 9 MAGGIO – PALIO DI SAN FLORIANO

ORE 17:00/20:00 – GALLERIA PALAZZO DEI CONVEGNI: Mostra Fotografica “I Teatri della

Vallesina” a cura del Circolo Fotografico Massimo Ferretti;

ORE 17:30 – CHIESA SAN NICOLÒ: Convegno “I Quartieri storici” a cura del Comitato storico-

scientifico dell’Ente Palio San Floriano

ORE 18:00 – VIE DEL CENTRO STORICO: Apertura delle taverne e VIII concorso piatto tipico;

ORE 18:00 - PALAZZO DELLA SIGNORIA SALA MAGGIORE: Conferenza "Vincenzo Coronelli e

Giuseppe Pianetti. Storia di una collaborazione" sul tema della cartografia storica a cura del

prof. Pongetti dell'Università di Macerata

ORE 18:30 – VIE DEL CENTRO STORICO: Corteo guidato dall’araldo per annuncio dell’inizio

della XXIV edizione del Palio di San Floriano;

ORE 21:15 - TEATRO “IL PICCOLO”, SAN GIUSEPPE: “Nascita del Palio e la prima

sottomissione”. Proiezioni del documentario, spiegazioni storiche a cura di Marco Torcoletti

e messa in scena della prima sottomissione a cura dei Figuranti dell’Ente Palio San Floriano

ORE 21:30 - VIE DEL CENTRO STORICO: Esibizioni itineranti dei gruppi dell’Ente Palio San

Floriano presso le taverne;

ORE 24:00 - Chiusura delle taverne.

VENERDÌ 10 MAGGIO – PALIO DI SAN FLORIANO

ORE 16:00/24:00 – PIAZZA COLOCCI E PIAZZA SPONTINI: Mercatino medievale;

ORE 17:00/22:00 – GALLERIA PALAZZO DEI CONVEGNI: Mostra fotografica “I Teatri della

Vallesina” a cura del Circolo Fotografico Massimo Ferretti;

ORE 17:00/23:00 - VIE DEL CENTRO STORICO: “Ritratti medievali”, pittori itineranti pronti a

ritrarre su carta antica il pubblico, a cura del Liceo Artistico E. Mannucci

ORE 17:30 – DA PIAZZA BACCIO PONTELLI ALLA CATTEDRALE: Partenza del corteo dei

quartieri per la Benedizione dei Gonfaloni;

ORE 18:00 – VIE DEL CENTRO STORICO: Apertura delle taverne e VIII concorso piatto tipico;

ORE 18:15 – CATTEDRALE: Benedizione dei Gonfaloni;

ORE 18:30 - DALLA CATTEDRALE A PIAZZA BACCIO PONTELLI: Rientro del corteo dei

quartieri;

ORE 18:30 - PIAZZA BACCIO PONTELLI: Installazione del villaggio medievale con la stalla per

cavalli a cura degli Armati dell’Ente Palio San Floriano e del Centro Ippico Circolo della

Natura

ORE 19:00 - PIAZZA BACCIO PONTELLI: Esibizione del gruppo Junior degli arcieri del Palio di

San Floriano;

ORE 20:45 – PIAZZA BACCIO PONTELLI: Convocazione atleti e componenti dei gruppi

dell'Ente Palio per composizione Corteo dei Quartieri;

ORE 21:00/24:00 – GIARDINI SACCO E VANZETTI (EX CARCERI): Borgo medievale a cura del

gruppo Figuranti dell’Ente Palio San Floriano;

ORE 21:00 – PIAZZA BACCIO PONTELLI, COSTA MEZZALANCIA, PIAZZA DELLA REPUBBLICA:

Partenza del Corteo dei Quattro Quartieri;

ORE 21:15 - PIAZZA DELLA REPUBBLICA: Cerimonia di riconsegna Palio dei Quartieri al

Podestà e investitura dei cavalieri;

ORE 21:30 – PIAZZA DELLA REPUBBLICA: Gara degli atleti dei vari quartieri di Jesi con giochi

medievali a cura del C.S.I;

ORE 21:30 – PIAZZA BACCIO PONTELLI: Gara degli arcieri valevole assegnazione Palio dei

Quartieri. A seguire prove di tiro con l’arco per il pubblico;

ORE 21:30 - CHIESA SAN BERNARDO: Esibizione della Corale Santa Lucia

ORE 21:45 – GIARDINI SACCO E VANZETTI (EX CARCERI): Rappresentazione scenica a cura del

gruppo Figuranti dell’Ente Palio San Floriano in collaborazione con Luigi Ramini;

ORE 24:00 – Chiusura delle taverne e fine delle esibizioni.

SABATO 11 MAGGIO – PALIO DI SAN FLORIANO

ORE 10:00/24:00 – PIAZZA COLOCCI E PIAZZA SPONTINI: Mercatino medievale

ORE 10:00/12:30 - 17:00/22:00 – GALLERIA PALAZZO DEI CONVEGNI: Mostra fotografica “I

Teatri della Vallesina” a cura del Circolo Fotografico Massimo Ferretti;

ORE 15:30 – APPANNAGGIO: ritrovo di tutti i gruppi;

ORE 16:30 - PIAZZA BACCIO PONTELLI: Installazione del villaggio medievale con la stalla per

cavalli a cura degli Armati dell’Ente Palio San Floriano e del Centro Ippico Circolo della

Natura

ORE 16:30 – DALLA CHIESA DI SAN NICOLÒ A PIAZZA DELLA REPUBBLICA: partenza del

corteo storico con i sindaci della Vallesina, la regione Marche e con la partecipazione dei

gruppi ospiti;

ORE 16:30 – VIE DEL CENTRO STORICO: Apertura delle taverne;

ORE 17:00/23:00 - VIE DEL CENTRO STORICO: “Ritratti medievali”, pittori itineranti pronti a

ritrarre su carta antica il pubblico, a cura del Liceo Artistico E. Mannucci

ORE 17:30 – PIAZZA DELLA REPUBBLICA: Privilegio, discorsi autorità (sindaco di Jesi,

esponenti della regione e dell’Ente Palio), abbinamento arcieri con i comuni, ringraziamento

gruppi ospiti (con scambio di regali), premiazione concorso piatto tipico;

ORE 18:00/20:00 – CHIESA SAN BERNARDO: “Dipingi con la musica” a cura del Liceo Artistico

E. Mannucci e David Uncini

ORE 18:15 – DA PIAZZA DELLA REPUBBLICA ALLA CATTEDRALE: Partenza del corteo storico

con tutti i gruppi presenti;

ORE 18:30 – PIAZZA DELLA REPUBBLICA: Esibizioni dei gruppi ospiti;

ORE 18:30 – CATTEDRALE: Santa Messa celebrata dal vescovo;

ORE 18:30 - MUSEO DIOCESANO: “L'Aquila e il Falco. Iconografia e falconeria passeggiando

con i rapaci”. Percorso guidato tra Museo Diocesano e Museo Federico II (max 25 persone)

ORE 19:30 – DALLA CATTEDRALE A PIAZZA BACCIO PONTELLI: Corteo storico;

ORE 20:00/21:00 - PIAZZA BACCIO PONTELLI: Prova di tiro con l’arco con il pubblico a cura

degli arcieri dell’Ente Palio San Floriano;

ORE 21:00/24:00 – GIARDINI SACCO E VANZETTI (EX CARCERI): Borgo medievale a cura del

Gruppo Figuranti dell’Ente Palio San Floriano;

ORE 21:30 – PIAZZA BACCIO PONTELLI: Gara di tiro con l’arco storico valido per

assegnazione Palio di San Floriano;

ORE 22:00 – PIAZZA DELLA REPUBBLICA: Spettacoli teatrali:

- Gruppi storici dell’Ente Palio San Floriano

- Motus Danza

- Fuochi Fatui

ORE 22:00 - GIARDINI SACCO E VANZETTI (EX CARCERI): Rappresentazione scenica a cura del

Gruppo Figuranti dell’Ente Palio San Floriano in collaborazione con Luigi Ramini;

ORE 24.00 – Chiusura taverne e fine delle esibizioni.

DOMENICA 12 MAGGIO – PALIO DI SAN FLORIANO

ORE 8:30 – PIAZZA BACCIO PONTELLI: ritrovo degli arcieri;

ORE 9:00/13:00 - VIE DEL CENTRO STORICO: X Torneo di arco storico ”Don Mario

Bagnacavalli”;

ORE 10:00/22:00 – PIAZZA COLOCCI E PIAZZA SPONTINI: Mercatino Medievale;

ORE 10:00/12:30 – 17:00/20:00 – GALLERIA PALAZZO DEI CONVEGNI: Mostra Fotografica “I

Teatri della Vallesina” a cura del Circolo Fotografico Massimo Ferretti;

ORE 12:00 – VIE DEL CENTRO STORICO: Apertura delle taverne;

ORE 15:30 – APPANNAGGIO: ritrovo di tutti i gruppi;

ORE 16:30 – DALLA CHIESA DI SAN NICOLÒ A PIAZZA DELLA REPUBBLICA: partenza del

corteo storico con la partecipazione dei gruppi ospiti;

ORE 17:00/20:00 - ARCO MUSEO DIOCESANO: Stand Campanelle San Floriano (i contributi

saranno dedicati all'acquisto di libri per la biblioteca card. Petrucci)

ORE 17:00/23:00 - VIE DEL CENTRO STORICO: “Ritratti medievali”, pittori itineranti pronti a

ritrarre su carta antica il pubblico, a cura del Liceo Artistico E. Mannucci

ORE 17:30 – PIAZZA DELLA REPUBBLICA: Discorsi autorità, ringraziamenti, premiazione del

Torneo “Don Mario Bagnacavalli” ed eventuali esibizioni gruppi;

ORE 18:00 – DA PIAZZA DELLA REPUBBLICA A PIAZZA BACCIO PONTELLI: Partenza del corteo

storico;

ORE 18:00 - CHIESA SAN BERNARDO: Esibizione Corale San Francesco

ORE 18:30 – PIAZZA FEDERICO II: Nuova corsa della campana tra i comuni della Vallesina

organizzata dal C.S.I. valevole per l’assegnazione del Palio di San Floriano;

ORE 18:30 – PIAZZA BACCIO PONTELLI: Esibizione dei gruppi ospiti;

ORE 21:00/24:00 – PIAZZA BACCIO PONTELLI: Esibizioni dei gruppi storici di Jesi,

premiazione vincitori delle varie gare, del palio dei Quartieri, consegna del Palio di San

Floriano al comune vincitore;

ORE 23:30 – PIAZZA BACCIO PONTELLI: Spettacolo Pirotecnico conclusivo;

ORE 24:00 – CHIUSURA TAVERNE E FINE ESIBIZIONI.

DAL 4 AL 12 MAGGIO

Durante tutta la manifestazione sarà possibile utilizzare la cartina.

Al suo interno troverete:

- Indicazioni per visitare alcuni punti di interesse turistico medievale della città di Jesi, inclusi

coupon sconto per musei

- I ristoranti e locali del centro storico che solo per quel periodo proporranno esclusivi piatti

medievali

DAL 10 AL 12 MAGGIO

- Raduno Nazionale Camperisti al Parco del Vallato

Il programma potrà subire modifiche a discrezione degli organizzatori