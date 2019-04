Legambiente sul sequestro rifiuti: ''Plauso alle forze dell’ordine, il loro lavoro allontana i furbetti dalla crescita dell’economia circolare''

15/04/2019 - “Gli pseudo imprenditori non danneggiano solo l’ambiente ma anche il sano sviluppo della filiera dell’economia circolare”. Questo il commento di Legambiente alla notizia dell’importante sequestro di rifiuti pericolosi ad opera dei carabinieri forestali di Ancona, Arezzo, Rimini e Lucca.

“Un plauso va ai Carabinieri Forestali e alla Magistratura che si sono impegnati in questa importante operazione su un settore strategico per lo sviluppo dell’economia circolare in cui la nostra associazione da tempo lavora – commentano Stefano Ciafani e Francesca Pulcini, rispettivamente presidente nazionale di Legambiente e di Legambiente Marche -. L’importante lavoro delle autorità competenti è fondamentale per tenere lontano gli imprenditori furbi e disonesti dal settore dei rifiuti, compresa la rigenerazione degli elettrodomestici, frontiera in cui il nostro Paese dovrà continuare a crescere molto per trovare nuove prospettive di sviluppo dell’economia circolare su cui tutta l’Europa si sta impegnando”.