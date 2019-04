Montecosaro: Li Matti de Montecò scelti per inaugurare mercatino marchigiano a Firenze

05/04/2019 - Importante riconoscimento per Li Matti de Montecò che sono stati scelti e chiamati per inaugurare sabato 6 aprile a Firenze un appuntamento speciale del mercatino del quartiere di Piazza San Donato. Sarà infatti un mercatino marchigiano, pensato e finalizzato per le nostre aziende artigiane.

Un'iniziativa fortemente voluta dalla Regione Marche in collaborazione con il Comune di Firenze, l'associazione San Donato, Confartigianato e Cna Marche. Parteciperanno 52 aziende marchigiane delle zone colpite dal sisma, ci saranno prodotti artigianali, street food, animazione e musica. Una bella idea, un esperimento pilota che, da una parte serve per rivitalizzare il quartiere della splendida città medicea, dall'altra per aiutare le nostre imprese facendo conoscere magari prodotti che la maggior parte dei fiorentini ignora.

Nei due giorni, sabato e domenica, la Regione Marche sarà presente con un proprio stand per la promozione turistica del territorio e sarà appunto il gruppo folcloristico Li Matti de Montecò ad aprire il tutto con la sua allegria, le danze, gli abiti, le usanze e le musiche della tradizione maceratese.

Ad ulteriore conferma della notorietà e della stima nei confronti de Li Matti de Montecò, l'associazione culturale montecosarese venerdì 12 sarà nuovamente itinerante e raggiungerà Teramo per il FestivaldelSaltarello all'interno della FAT - Fiera Agricoltura Teramo. Li Matti de Montecò sarà uno dei soli 2 gruppi non locali presenti, l'altro saranno i "MaTru Gruppo folkloristico Arte e Tradizioni Popolari" di Amatrice.