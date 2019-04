Jesi: la Fondazione Pergolesi Spontini al Brand Festival 2019

30/03/2019 - Main event al Teatro Pergolesi di Jesi il 31 marzo, workshop per imprenditori all’IME il 1 aprile, workshop con Cristian Carrara il 5 aprile su “Sound Branding. Musica Seduzione e Impresa”.

Brand Festival e Fondazione Pergolesi Spontini, una collaborazione che si rinnova e si estende quella tra il festival italiano sull’identità - che coinvolgerà fino al 5 aprile l’intera città di Jesi - e l’ente culturale con sede al Teatro Pergolesi.

La Fondazione è ufficialmente “Technical Partner” dell’edizione 2019 del Brand Festival: oltre ad ospitare nel Teatro Pergolesi, come di consueto, il main event, per l’intera giornata di domenica 31 marzo, la “Pergolesi Spontini” contribuisce con la consulenza del direttore tecnico e ufficio produzione al nuovo allestimento della Conference Hall in Palazzo dei Convegni che per la settimana del Festival sarà di fatto il secondo palcoscenico di tutta la manifestazione.

L’ente culturale è inoltre parte integrante di alcuni eventi del Brand Festival.

Lunedì 1 aprile dalle ore 18,30 presso l’Istituto Marchigiano di Enogastronomia di Via Conti 5, si terrà il workshop con cena dal titolo “Impresa e Territorio.È una questione di Marche”, un corso riservato a manager e CEO di medie e grandi aziende marchigiane per approfondire come creare valore al e dal territorio. In questa occasione Cristian Carrara, compositore e Direttore Artistico della Fondazione

Pergolesi Spontini, parlerà di “Tradizione musicale che crea valore”, e presenterà il “Pergolesi Spontini Festival 2019”; tra i relatori sarà inoltre Alessandro Ubertis, amministratore delegato e direttore clienti in Carmi e Ubertis, su “Impresa e territorio. È una questione di Marche”; a seguire, la visita guidata dell’Istituto Marchigiano di Enogastronomia per conoscere e degustare i prodotti enogastronomici marchigiani di qualità, e la cena alla scoperta delle prelibatezze enogastronomiche del territorio cui prenderanno parte il sindaco di jesi Massimo Bacci, e il vice presidente dell’IME Antonio Centocanti.

Venerdì 5 aprile al Teatro Pergolesi a partire dalle ore 14, il direttore artistico della Fondazione, Cristian Carrara, terrà il workshop “Sound Branding. Musica Seduzione e Impresa”. Il seminario ha l’obiettivo di mostrare le applicazioni della musica all’interno del mondo dell’impresa, approfondendo le caratteristiche di una efficace strategia di Sound Branding, finalizzata al rafforzamento della brand identity, della loyalty, fino alla promozione delle campagne di promozione del prodotto.

Infine, il Brand Festival 2019 sarà occasione di visibilità per la prossima edizione del Festival Pergolesi Spontini, con la proiezione del video nel corso della manifestazione e la distribuzione di materiale promozionale durante il Main Event.