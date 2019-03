Volley: domenica via ai Playoff scudetto con l'attesa Gara 1 dei Quarti contro Verona

29/03/2019 - Primo atto dei Playoff scudetto per la Cucine Lube Civitanova: comincia domenica (ore 18, diretta Rai Sport) dall’Eurosuole Forum (procede a buon ritmo la prevendita biglietti, sotto le info) l’avventura dei biancorossi nelle sfide decisive della SuperLega Credem Banca 2018/2019, dopo che gli uomini di De Giorgi hanno terminato al terzo posto la stagione regolare, nonostante abbiano vinto più gare di tutte le altre squadre (23 match su 26).

Si parte con Gara 1 dei Quarti di finale, che metterà di fronte ai cucinieri un avversario tosto e ricco di campioni (vedi Kaziyski e Boyer), la Calzedonia Verona, sesta classificata al termine della Regular Season ma squadra di qualità e sempre in grado di mettere in campo un’ottima pallavolo. In casa biancorossa, dunque, massima attenzione per non fallire il primo appuntamento con la corsa al tricolore, una fase della stagione dove ogni gara conta tantissimo e servirà il supporto dei tifosi per conquistare la prima fondamentale vittoria nei Playoff scudetto.

Biglietti disponibili, come acquistarli

Ricordiamo innanzitutto che gli abbonamenti sia All-in sia Standard sono validi per assistere al match. Biglietti in vendita online, collegandovi al sito lubevolley.vivaticket.it, oppure recandovi nei punti vendita Vivaticket in Italia. Biglietti in vendita anche all'Eurosuole Forum di Civitanova venerdì e sabato dalle 17.00 alle 19.30, domenica dalle 10 alle 13 e dalle 15.30 fino ad inizio gara. Per informazioni telefonare allo 0733-1999422 negli orari suddetti.

Alla scoperta dell'avversario Calzedonia Verona

Il coach serbo Nikola Grbic dallo scorso gennaio può contare sulla classe del bulgaro Matey Kaziyski, schierato a schiacciare in coppia con l’iraniano Manavi (pronto anche l’altro iraniano Sharifi, spesso chiamato in causa dal tecnico gialloblù). Il palleggiatore è Luca Spirito, in diagonale con il temibile francese Boyer, uno dei migliori realizzatori del campionato. Al centro l’argentino Solé, uno dei centrali top del campionato italiano insieme ad Alletti, con la valida alternativa dell’esperto Birarelli. Il libero è De Pandis.

Parla Dragan Stankovic (centrale Cucine Lube Civitanova)

“Iniziamo l’avventura nei Play Off Scudetto con tanta carica e fiducia, contro un avversario importante e di grande valore come la Calzedonia Verona. Non dobbiamo farci ingannare dalla differenza in classifica tra le due formazioni, perché i veronesi sono una squadra solida e ricca di giocatori importanti: in sfide secche come i Play Off possono impensierire chiunque. Inoltre, anche nelle due partite di Campionato abbiamo potuto testare il valore di Verona, con due nostre vittorie ottenute però in gare molto tirate. Servirà il supporto dei nostri splendidi tifosi per conquistare insieme la prima fondamentale vittoria nei Play Off Scudetto: venite al palasport domenica, perché la prima gara è sempre la più importante e vogliamo assolutamente iniziare bene il nostro percorso”.

Parla Matey Kaziyski (schiacciatore Calzedonia Verona)

“Siamo contenti, siamo pronti per le partite importanti che ci aspettano. Ora ci sono gli ultimi ritocchi per affrontare una squadra come la Lube, che a gennaio abbiamo messo in difficoltà ma sappiamo essere una grande team. Dovremo fare il nostro massimo per impensierirli, poi l’ultima parola spetterà al campo”

Gli arbitri di Cucine Lube Civitanova - Calzedonia Verona

Gara 1 dei Quarti di Finale playoff sarà diretta da Gianni Bartolini di Firenze e Marco Zavater di Roma.

Con Verona una delle “classiche” del campionato

Cucine Lube-Verona è una delle “classiche” del massimo campionato italiano negli ultimi anni. Domenica si gioca la gara numero 34, netto il vantaggio biancorosso con 29 successi contro 4 dei veneti. In Regular Season vittoria Cucine Lube all’andata in Veneto (3-1) e all’Eurosuole Forum al ritorno (3-2).

Terzo incrocio con i veneti nei Playoff scudetto

Non è la prima volta che Cucine Lube e Calzedonia si incontrano nella corsa al tricolore: due i precedenti, nei Quarti di finale della stagione 2013-2014 (due vittorie biancorosse e passaggio del turno) e nel mini-girone di qualificazione alle Semifinali della stagione 2011/2012 (vittoria cuciniera 3-1).

Gli ex di turno

Jiri Kovar a Verona nel 2009-2010, Giancarlo D’Amico (2° allenatore) a Civitanova dal 2015 al 2017.

Giocatori a caccia di record

Solo nei Play Off: Tsvetan Sokolov – 30 attacchi vincenti ai 500 (Cucine Lube Civitanova).

In Carriera: Matey Kaziyski – 19 punti ai 4000 (Calzedonia Verona).

Come seguire Cucine Lube Civitanova - Calzedonia Verona

Diretta tv Rai Sport con la telecronaca di Maurizio Colantoni e Andrea Lucchetta. Diretta Radio Arancia Network con la radiocronaca di Fabio Petrelli e Stefano Donati. Aggiornamenti live anche sui profili ufficiali Lubevolley Instagram, Facebook e Twitter. Replica televisiva lunedì alle ore 21 su Arancia Television (canale 210 digitale terrestre) con la telecronaca di Gianluca Pascucci.