Vasto incendio sulle colline di Genova, case evacuate e scuole chiuse

26/03/2019 - Un vasto incendio si è sviluppato nella notte a Congoleto, sulle colline di Genova. Almeno una settantina di abitanti sono stati fatti allontanare dalle proprie abitazioni e sono stati assistiti dalla Protezione Civile del comune.

Due le case completamente avvolte dalle fiamme. Chiusa per alcune ore l’autostrada A10 Genova-Ventimiglia in entrambe le direzioni nel tratto tra Varazze e Arenzano, poi è stata riaperta in direzione Savona. Ad alimentare le fiamme il forte vento che soffiava oltre i 100 chilometri all’ora.

Sul posto sono intervenuti 60 vigili del fuoco, provenienti da Genova, La Spezia, Massa Carrara, Piacenza, e 30 volontari. Intervento anche con un Canadair sul luogo. L'intervento ha garantito un contrasto alla propagazione delle fiamme e a garantire la salvaguardia delle persone e dei beni presenti sulle colline. Tra le ipotesi che si tratti di un incendio doloso. Il governatore della Liguria, Giovanni Toti, promette in questo caso pene severissime.