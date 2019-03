Ancona: si divertono a fare strike di scooter in sosta, è caccia ai baby vandali del centro

24/03/2019 - Si divertono a fare strike di motorini in centro. I residenti, esasperati, fanno la conta dei danni e denunciano gli episodi su Facebook.

Il loro hobby è fastidioso quanto sciocco: i ragazzini terribili si divertono di sera ad abbattere scooter regolarmente parcheggiati in strada. In settimana sono stati almeno tre i raid, in particolare nella zona di via Veneto. C’è un piazzale, all’angolo con via Oslavia, vicino alle scuole Leopardi, dove i proprietari spesso trovano i motorini a terra. Nella notte tra giovedì e venerdì ne hanno trovati 6 accatastati l’uno all’altro. Risultato: specchietti rotti, carene rovinate e danni per migliaia di euro.



Stessa cosa è successa in via Redipuglia, dove i ragazzini si sono divertiti anche a rovesciare cassonetti della differenziata. La notte seguente, un altro scooter è stato gettato a terra in via Castelfidardo, in pieno centro, così come in via Veneto, dove un residente, dipendente del Comune, già l’anno scorso sporse denuncia ai carabinieri. Ma dei teppisti, nessuna traccia.