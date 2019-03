Maceratese-Ancona, finale di Coppa: ecco dove e quando si giocherà

21/03/2019 - Si disputerà a Macerata la finale della Coppa Marche di Promozione fra l’Anconitana e la Maceratese.

La sede dell’Helvia Recina è stata decisa oggi in Federazione, dopo un sorteggio. Dunque, i dorici giocheranno in trasferta la finale unica per il trofeo regionale. L’appuntamento è per le ore 16 di domenica 14 aprile, quando il campionato osserverà un turno di riposo. Per Francesco Nocera, tecnico dell’Anconitana, sarà un appuntamento speciale, in quanto ha chiuso la carriera da giocatore a Macerata, dove ha allenato in due periodi diversi, con una promozione in Serie D nel 2005.



L’Anconitana potrebbe presentarsi alla finale di Coppa già con in tasca la promozione in Eccellenza che, se i biancorossi e la Vigor Senigallia (staccata di 6 punti in campionato) dovessero vincere sempre da qui in poi, diventerebbe matematica nel turno infrasettimanale dell’11 aprile al Del Conero contro il Gabicce Gradara. La Maceratese, invece, rinata nel giugno 2018 dalla Promozione grazie alla società Helvia Recina, ha ormai abbandonato i sogni di promozione diretta, visto che si trova al quinto posto, distante 10 punti dalla capolista Valdichienti Ponte, e gli stessi playoff sono a rischio perché al sesto posto, a un punto, c’è la Civitanovese.