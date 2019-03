Civitanova: Piano Sanitario Marche, un incontro pubblico per discutere della sanità marchigiana

15/03/2019 - Lunedì 18 marzo, alle 18:00, alla sala consiliare del Comune di Civitanova Marche. Micucci: «Un’occasione di confronto preziosa su un tema che da sempre è l’argomento di maggior interesse dei cittadini. Avremo la possibilità di ascoltare le esigenze e le richieste della popolazione, il cui contributo è importante per definire alcuni aspetti del nuovo Piano».

Il nuovo Piano sanitario delle Marche: quali sono le linee guida? Quali i contenuti? Quali le disposizioni che contiene e sulle quali è possibile un confronto tra i soggetti interessati e sulle quali è possibile intervenire prima della sua approvazione definitiva? Sono questi alcuni degli interrogativi a cui si tenterà di dare risposta nell’incontro pubblico: “Piano sanitario Marche: Incontro per discutere della Sanità marchigiana”, promosso dal gruppo Pd Marche dell’Assemblea legislativa, in vista della discussione ed approvazione del nuovo documento programmatico regionale in materia. L’incontro si terrà lunedì prossimo, 18 marzo, alle 18:00, alla sala consiliare del Comune di Civitanova Marche.

«Si tratta di un’occasione di confronto preziosa su un tema, quello della sanità, che da sempre è l’argomento di maggior interesse dei cittadini – ha affermato il vice capogruppo, Francesco Micucci, tra gli organizzatori principali dell’iniziativa –. Si parlerà della Sanità del presente e di quella del futuro, grazie anche alla presenza di tecnici, e soprattutto avremo la possibilità di ascoltare le esigenze e le richieste della popolazione. Siamo aperti ad accogliere critiche, suggerimenti ed anche illustrare possibili soluzioni. Siamo, infatti, in una fase di redazione del nuovo Piano sanitario ed il contributo dei cittadini è importante per definire alcuni aspetti».

All’incontro parteciperanno:

Luca Ceriscioli – presidente della Regione Marche

Francesco Micucci – vice presidente del gruppo Pd Marche dell’Assemblea legislativa

Alessandro Maccioni – direttore Asur-Area Vasta 3

Lucia Di Furia – dirigente del Servizio Salute della Regione Marche

Guido Frinconi – segretario cittadino Pd Civitanova Marche