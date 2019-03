Atletica: Coppa giovani al Palaindoor di Ancona, trofeo Del Moro alla Sangiorgiese

14/03/2019 - Grande partecipazione anche quest’anno al Palaindoor di Ancona per la Coppa Giovani, che si conferma una vera festa di sport dedicata a cadetti (under 16) e ragazzi (under 14) con in palio i titoli regionali.

In pista quasi 1200 atleti-gara, provenienti da tante regioni: Abruzzo, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Lazio, Lombardia, Puglia, Sardegna, Toscana, Umbria e San Marino, oltre alle Marche. Un’edizione speciale, la prima intitolata a Pasquale Del Moro, venuto a mancare nello scorso novembre.

A vincere nella classifica a squadre è proprio l’Atletica Sangiorgese Renato Rocchetti, il club di cui l’indimenticabile dirigente è stato l’anima. Sul podio anche Sef Stamura Ancona e Sport Atletica Fermo, mentre nelle graduatorie di categoria si aggiudicano il primo posto Sef Stamura Ancona (cadetti e cadette), Allenamenti Molfetta (ragazzi) e Atletica Avis Macerata (ragazze).

Tanti risultati di rilievo sul piano individuale, con quattro primati regionali di categoria. Doppietta di Matteo Tassetti (Atl. Sangiorgese R. Rocchetti), che firma i nuovi limiti marchigiani ragazzi (under 14) in sala nei 60 ostacoli con 9”10 e nel lungo atterrando a 5.19. Al femminile la cadetta Sofia Coppari (Atl. Fabriano) spedisce il peso a 12.04, quindi nei 2000 di marcia Elisa Marini (Atl. Avis Macerata) chiude in 10’28”20 tra le ragazze. Nella giornata precedente, entusiasmo alle stelle per l’appuntamento di “Esaindoor” rivolto agli esordienti dai 6 agli 11 anni.

RISULTATI COMPLETI: http://www.fidal.it/risultati/2019/REG19356/Index.htm