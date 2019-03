Jesi: ultimi giorni per iscriversi il Corso in “Tecnico di palcoscenico polivalente”

09/03/2019 - Ultimi giorni (fino al 16 marzo) per iscriversi il Corso di formazione professionale in “Tecnico di palcoscenico polivalente” organizzato dalla Fondazione Pergolesi Spontini e gratuito per i partecipanti. Il corso nell’ambito del Progetto Sipario Bis Bis finanziato dalla Regione Marche con il Fondo Sociale Europeo.

Restano aperte fino al 16 marzo le iscrizioni al Corso di formazione professionale in “Tecnico di palcoscenico polivalente”, organizzato dallaFondazione Pergolesi Spontini e finanziato dallaRegione Marche con il Fondo Sociale Europeonell’ambito del progetto “Sipario Bis Bis” relativo alla formazione di figure professionali nel settore dello spettacolo dal vivo. Si tratta di un corso professionale gratuito per i partecipanti e ad occupazione garantita, aperto a uomini e donne,dai 18 ai 65 anni, aperto a disoccupati, inoccupati e occupati, residenti o domiciliati nella Regione Marche, in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado.

Il tecnico di palcoscenico è la figura che - dietro le quinte o sulla graticcia di un teatro - costruisce, ripara e modifica elementi di scena, si occupa del montaggio/smontaggio e della movimentazione delle scenografie.

Il corso è aperto a 15 allievi, più eventuali 3 uditori, di cui almeno 50% donne e almeno 40% disoccupati. Si svolgerà da aprile a dicembre presso il Teatro Pergolesi di Jesi, per 400 ore di formazione di cui 82 ore teoria, 190 ore di pratica, 120 ore di stage, 8 ore di esame. Al centro delle lezioni, la sicurezza in palcoscenico, l’ideazione di un progetto scenografico, la costruzione di elementi scenografici, la composizione delle scenografie e la loro movimentazione tecnica, l’impostazione di un piano luci, il dimensionamento di un impianto elettrico, illuminotecnica e studio della luce, inglese tecnico.

Il corso in “Tecnico di palcoscenico” è uno dei cinque direttamente organizzati dalla Fondazione Pergolesi Spontini nell’ambito del progetto Sipario Bis Bis. Quello in “Sarto teatrale” si è concluso alla fine di gennaio, prosegue invece quello in “Cantante lirico Solista” con le varie masterclass tenute a Jesi da docenti di grande esperienza e fama internazionale.

Nei prossimi mesi, partiranno altri due corsi del progetto “Sipario Bis Bis” a cura della Fondazione Pergolesi Spontini, in “Light Designer” e “Truccatore Teatrale”.

INFO E DOMANDA DI ISCRIZIONE:

http://www.sipariobisbis.it/tecnico-polivalente/

formazione@fpsjesi.com – tel. 0731 086650