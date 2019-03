Concorso “Destinazione Futuro”, studenti marchigiani in visita a Villa Salviati

08/03/2019 - Nei giorni scorsi 70 studenti delle scuole marchigiane vincitrici della 6^ edizione del concorso “Destinazione Futuro”, hanno vistato Villa Salviati a Firenze, sede degli Archivi Storici dell’Unione Europea e sono stati coinvolti in varie attività didattiche e laboratoriali.

“Questa visita premio – commenta l’assessore all’Istruzione, alla Formazione e al Lavoro Loretta Bravi - è una delle tante opportunità ed attività che la Regione Marche svolge a favore dei giovani. L’esperienza di questa giornata è stata significativa perché ha permesso loro di riflettere sul futuro dell’Europa e dei suoi cittadini e di esprimerlo attraverso le loro personali considerazioni. Questi Archivi sono aperti al pubblico un solo giorno all’anno, perciò l’aver spalancato le porte ai giovani studenti marchigiani costituisce un premio davvero unico, inedito e originale, anche per lo stesso Archivio Storico dell’UE, come riportato dal direttore Dieter Schlenker che ringraziamo per l’accoglienza”.

“Destinazione Futuro” è un progetto rivolto agli studenti marchigiani degli istituti secondari di 2° grado, con l’obiettivo di avvicinare i giovani all’Unione Europea rendendoli più consapevoli del significato di cittadinanza europea e delle opportunità che da questa derivano. I ragazzi sono invitati ad essere protagonisti di un percorso di scoperta di valori, diritti, doveri e opportunità derivanti del loro status di “cittadini europei” e a comunicarlo tramite la realizzazione di un messaggio informativo o pubblicitario, con l’utilizzo delle moderne e più innovative tecnologie informatiche.

L'ultima edizione, che ha visto la partecipazione di 20 classi provenienti da tutte le 5 province marchigiane, si è conclusa con un evento finale lo scorso 23 maggio durante il quale – nella prestigiosa cornice della Mole Vanvitelliana di Ancona – sono state decretate le scuole vincitrici: 1° classificato: l’Istituto Tecnico Tecnologico Montani di Fermo; 2° classificato: il Liceo Scientifico Linguistico Calzecchi Onesti di Fermo; 3° classificato: il Liceo Statale Medi di Senigallia; Premio Social: l’IIS Matteo Ricci di Macerata.

Gli Archivi Storici furono istituiti nel 1984 allo scopo di raccogliere - in un unico luogo - le fonti archivistiche delle diverse istituzioni europee, fino a raggiungere circa 7 km lineari di documenti a cui si aggiungono raccolte di archivi privati di particolare interesse nel processo di costruzione dell’UE.