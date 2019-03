Senigallia festeggia le Tre Stelle Michelin: festa in Municipio per Mauro Uliassi

03/03/2019 - Si è svolta sabato pomeriggio nella sala consiliare del Municipio la cerimonia in onore dello chef Mauro Uliassi, reduce dalle tre stelle Michelin. Un riconoscimento con cui simbolicamente tutta la città di Senigallia ha voluto ringraziare Uliassi per il prestigioso encomio che dà lustro anche alla spiaggia di velluto.

Ad accogliere lo chef pluristellato c'erano, oltre al sindaco Maurizio Mangialardi e al vice sindaco Maurizio Memè, tutta l'amministrazione comunale, i colleghi dell'associazione Cuochi Marche e tanti cittadini. Seduti in prima fila c'erano anche i genitori di Mauro, Franco e Anna Uliassi, che il sindaco ha ringraziato per aver avviato, tanti anni fa, quello che oggi è per tutti il ristorante “Da Uliassi”. A presentare l'evento è stato Mauro Pierfederici. Il sindaco ha ringraziato Mauro e Katia Uliassi per lo straordinario successo "che fa brillare ancora di più Senigallia e tutta la Regione Marche".



Anche per Luca Santi, presidente dell'associazione Cuochi Marche che ha donato un magnum di bollicine allo chef, “Uliassi è l'orgoglio dei cuochi marchigiani”. A prendere la parola, ovviamente, anche il protagonista. “Senigallia città meravigliosa, è il centro dell'Italia, delle Marche, a tre ore da tutti i capoluoghi del nord e chi va in Puglia passa di qui -ha detto Uliassi- siamo una grande realtà e insieme tutti diamo il nostro contributo per la città”. A Uliassi il Comune ha donato una natura morta fotografata da Mario Giacomelli.