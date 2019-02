Cooperative, Alleruzzo nuovo presidente Alleanza Cooperative

27/02/2019 - Subentra a Massimo Stronati, presidente Confcooperative Marche. Un sistema di 900 cooperative, con 350 mila soci, 24 mila dipendenti e un fatturato di 3 mld di euro.

Cambio della guardia alla guida all’Alleanza delle cooperative italiane delle Marche, coordinamento composto dalle associazioni Agci, Confcooperative, Legacoop. Gianfranco Alleruzzo, presidente di Legacoop Marche, è stato nominato dal comitato esecutivo di Aci Marche alla guida dell'Alleanza subentrando a Massimo Stronati, presidente di Confcooperative Marche. Il mondo dell’Alleanza Marche è composto da 900 cooperative con 350 mila soci e 24 mila dipendenti, con un fatturato di circa tre miliardi di euro.

“L’Alleanza delle cooperative come elemento determinante nel sistema economico e sociale delle Marche – ha detto Alleruzzo -, che, come rappresentante del mondo cooperativo, è un soggetto in grado di definire una strategia per contribuire ad accompagnare la regione verso una nuova stagione di sviluppo e di solidarietà, partendo dal nostro documento programmatico ‘Cambiare le Marche cooperando. Assumo questo incarico in un periodo denso di sfide per le comunità, i cittadini e le cooperative nel quale vogliamo rafforzare la ripresa economica e allargare il numero degli occupati”.

Altro caposaldo su cui lavorare, come Alleanza, è l’accordo sottoscritto con la Regione Marche un anno fa. “A livello nazionale – ha detto Stronati -, c’è la netta conferma al progetto dell’Alleanza con la rinnovata volontà di operare insieme nei singoli comparti di settore. Nelle Marche, abbiamo già temi condivisi su cui continuare a lavorare insieme specie per le cooperative di lavoro, servizi e agroalimentare”.

Stefano Burattini, presidente Agci Marche, ha aggiunto che “per rafforzare il ruolo dell’Alleanza cooperative dobbiamo puntare anche su un sistema di servizi per le cooperative, all’organizzazione in rete e alla promozione della cooperazione stessa”.