Montecosaro: feste senza permesso, chiuso un bar per 15 giorni

17/02/2019 - Nel primo pomeriggio di sabato gli agenti della Polizia Amministrativa della Questura di Macerata, hanno dato esecuzione al provvedimento del Questore Antonio Pignataro che ha disposto la chiusura di un bar di Montecosaro dove venivano organizzate feste senza le prescritte autorizzazioni.

Il 10 febbraio scorso infatti, il locale era stato sottoposto a controllo da parte degli agenti della Divisione Amministrativa e nella circostanza il locale era stato allestito in modo da configurare lo svolgimento di un’attività di pubblico spettacolo con musica e danze, attività svolta in assenza delle prescritte autorizzazioni. Sono stati registrati inoltre precedenti interventi effettuati nei confronti di detto locale anche dall’Arma dei Carabinieri di Civitanova Marche, due per risse scoppiate all’interno del locale e uno per la presenza di una persona trovata in possesso di sostanze stupefacenti.



Fatti che avevano peraltro evidenziato un chiaro quadro di degrado e di pericolo per la sicurezza pubblica della struttura. Per questi motivi, il Questore, al fine di ripristinare la legalità, e nella tarda mattinata di sabato, agenti della Divisione di Polizia Amministrativa della Questura di Macerata e Carabinieri del locale Comando, hanno proceduto alla chiusura del bar per periodo di 15 giorni.