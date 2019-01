Weekend a tutta atletica nelle Marche: indoor, cross e lanci

25/01/2019 - In arrivo un fine settimana con tanti appuntamenti per l’atletica delle Marche. Tra sabato 26 e domenica 27 gennaio si gareggia al Palaindoor di Ancona (due meeting assoluti e uno giovanile), Fermo (Memorial Donzelli di salto con l’asta indoor e prima fase dei campionati invernali di lanci) e sul percorso di cross al campo Italico Conti di Ancona (prima prova del campionato regionale assoluto e giovanile di corsa campestre).

ANCONA INDOOR - Previsto l’esordio stagionale di tanti azzurri al Palaindoor, nell’ultimo weekend di meeting prima delle rassegne tricolori che avranno il clou ad Ancona con gli Assoluti dal 15 al 17 febbraio. Domenica 27 gennaio alle ore 16.45 è annunciato il debutto sugli 800 metri dell’atleta di casa Simone Barontini (Sef Stamura Ancona), ventenne mezzofondista che ha vinto gli ultimi due titoli italiani assoluto al coperto, in una gara con il bosniaco Abedin Mujezinovic e il vicecampione tricolore outdoor Gabriele Aquaro (Team-A Lombardia).

Sabato 26 gennaio invece torneranno in pista le giovani velociste marchigiane: la pesarese Elisabetta Vandi (Atl. Avis Macerata), primatista italiana under 20 all’aperto dei 400 metri, e la 16enne Melissa Mogliani Tartabini (Atl. Recanati) che sui 60 metri ha già eguagliato il record regionale assoluto con 7”57, per una nuova sfida con la sangiorgese Greta Rastelli (Team Atl. Marche) e con Martina Aliventi (Collection Atl. Sambenedettese), attesa anche nel lungo insieme a Martina Ruggeri (Atl. Fabriano). Nei 400 maschili al via Lorenzo Veroli (Fiamme Azzurre).

In chiave nazionale, riflettori puntati nei 60 sulla campionessa tricolore assoluta dei 100 outdoor Johanelis Herrera (Atl. Brescia 1950 Ispa Group) e su Audrey Alloh (Fiamme Azzurre), invece sulla pedana del triplo sarà impegnato Simone Forte (Fiamme Gialle), azzurro agli ultimi Europei. Tornando alle gare di domenica, da seguire Nicola Cesca (Atl. Avis Macerata) nei 60 ostacoli e il pesarese Lorenzo Angelini (Atl. Avis Macerata) sui 200 metri. Primi lanci dell’anno per il reatino Sebastiano Bianchetti (Fiamme Oro) nel getto del peso, opposto al sangiorgese Lorenzo Del Gatto (Carabinieri).

Nel lungo test di apertura del siciliano Filippo Randazzo (Fiamme Gialle), vicecampione europeo under 23, mentre nel triplo è iscritta Simona La Mantia (Fiamme Gialle), che in carriera ha conquistato l’oro continentale indoor della specialità nel 2011. Quasi 2000 gli atleti-gara tra i due meeting assoluti e la riunione giovanile di domenica mattina, per un altro fine settimana di grande partecipazione in diretta video streaming sulla pagina Facebook FIDAL Marche (fb.com/fidalmarche).

ASTA A FERMO - Nel pomeriggio di domenica 27 gennaio, all’impianto indoor di Fermo, prosegue la tradizione del Memorial Roberto Donzelli di salto con l’asta. Un meeting nazionale che, alla sua dodicesima edizione, si conferma come una delle principali tappe per la specialità nella stagione al coperto. In pedana anche quest’anno la primatista italiana Roberta Bruni (Carabinieri) e Alessandra Lazzari (Atl. Arcs Cus Perugia), insieme alle atlete di casa capitanate da Ludovica Polini (Sport Atl. Fermo).

Al maschile tra i marchigiani lo junior Mattia Perugini (Atl. Avis Macerata). La manifestazione viene organizzata dalla Sport Atletica Fermo insieme alla famiglia Donzelli, uniti dalla volontà di ricordare Roberto, astista prematuramente scomparso nel 1992, a cui è intitolato il palaindoor cittadino. Si comincia alle ore 15.00 con le donne, a seguire (ore 17.00) la gara degli uomini.

CROSS AD ANCONA - Scatta domenica 27 gennaio il Campionato assoluto di corsa campestre per società, con la prima fase regionale anche per le categorie giovanili. La mattinata, per l’organizzazione della Sef Stamura Ancona, vedrà ben 10 gare in programma al campo Italico Conti di Ancona: inizio alle ore 9.30 per il cross allieve (4 km), fino alle ore 12.10 quando partirà il cross maschile seniores e promesse di 10 km.

LANCI A FERMO - Sarà il campo di atletica di Fermo ad accogliere la prima prova regionale dei Campionati invernali di lanci. Domenica 27 gennaio è il momento dell’esordio stagionale per gli specialisti di martello, disco e giavellotto.