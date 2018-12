Lo sport a scuola: per palestre e strutture sportive marchigiane stanziato oltre 1milione e mezzo di euro

18/12/2018 - Lo sport a scuola fa rima con sviluppo ed educazione. Per creare nuove palestre, ovvero per ripristinare e migliorare strutture già presenti in istituti scolastici, il Ministro Bussetti ha deciso di stanziare risorse ingenti.

Un bottino di 50 milioni di euro: le scuole che rientreranno in questi finanziamenti saranno membri di una programmazione triennale nazionale per l’edilizia (2018-2020). Rilanciare lo sport nelle scuole e offrire spazi sportivi e ludici in tutta sicurezza è considerato un obiettivo di primaria rilevanza traducibile in sviluppo a 360 gradi da un punto di vista personale e di gruppo. Tramite la disciplina sportiva, infatti, gli studenti imparano il rispetto verso il prossimo, l’educazione e la capacità di far parte di un gruppo o di una squadra. Il Ministro dell’Istruzione ha stabilito che i finanziamenti previsti non saranno erogati all’intera complessità degli istituti scolastici. Le risorse sono state infatti programmate per le scuole che hanno un’immediata necessità. I fattori che decreteranno gli istituti più meritevoli saranno rappresentati da assenza di strutture sportive regionali e tasso di dispersione scolastica. Nello specifico, per le Marche sono stati previsti € 1.562.805.

Di seguito riportiamo lo stanziamento per ogni singola regione: