Volley: ritorno al successo in SuperLega all'Eurosuole Forum per la Lube, 3-0 su Latina

13/12/2018 - La Cucine Lube riscatta la batosta di domenica scorsa a Milano rialzando la testa nel recupero della 10ª di andata della Superlega CredemBanca, andato in scena all’Eurosuole Forum di Civitanova Marche davanti a più di 2300 spettatori.

La formazione marchigiana, che dopo le recentissime dimissioni di Giampaolo Medei si è presentata all’appuntamento con Marco Camperi nelle vesti di primo allenatore, si è sbarazzata della Top Volley Latina in tre set (25-23, 25-17, 25-18), a conclusione di una sfida che ha corso sul filo dell’equilibrio soltanto nel parziale d’apertura.

La partita

In cui gli ospiti, arrivati nelle Marche ancora con Parodi libero al posto dell’indisponibile Tosi, grazie ad un fantastico turno al servizio dell’argentino Palacios (6 punti, con 2 ace) avevano rovesciato completamente l’andamento del set portando la Top Volley dal 14-17 addirittura al 21-17. Poi la riscossa Lube, firmata dalla battuta float di Cester e dal trio caraibico: di Juantorena (5 punti, 62% di efficacia) e Simon (4) i contrattacchi per la parità (21-21), di Leal (6, col 56%) quello del definitivo 25-23.

Tutto in discesa per i padroni di casa, invece, il secondo set, in cui i padroni di casa prendono subito il largo con i muri vincenti di Simon e Cester (prima 13-19, poi 17-13), quindi si assicurano il 2-0 trascinati da Juantorena (7 punti) e Sokolov (5), efficace sia dai nove metri (suo l’ace del 19-13) che in attacco. Chiude Simon con il suo terzo muro personale (il quinto di squadra nel parziale) sul 25-17.

E così anche il terzo, in cui dopo il 2-5 iniziale la Lube recupera e firma il break a suo favore con Leal (11-8, per il cubano 14 punti nel tabellino personale, col 59% di efficacia sulle schiacciate), per poi scappare definitivamente verso il 3-0. Mvp della partita Osmany Juantorena, autore di 19 punti, con il 67% di positività in attacco ed un muro vincente.

Con questa vittoria i cucinieri aggiungono tre punti preziosissimi alla propria classifica, utili per accorciare a sole quattro lunghezze il distacco dalla vetta.

Il tabellino

CUCINE LUBE CIVITANOVA: Sokolov 11, D’Hulst, Marchisio n.e., Juantorena 19, Massari, Stankovic n.e., Diamantini n.e., Leal 14, Sander n.e., Cantagalli, Cester 6, Simon 8, Bruno 3, Balaso (L). All. Medei.

TOP VOLLEY LATINA: Caccioppola n.e., Gavenda 1, Parodi (L), Gitto 2, Sottile 1, Ngapeth S. 9, Barone 1, Rossi 3, Stern 11, Huang, Palacios 11. All. Tubertini.

ARBITRI: Curto (GO) – Pozzato (BZ).

PARZIALI: 25-23 (29’), 25-17 (23’), 25-18 (24’).

NOTE: spettatori 2322, incasso Euro 20.504, 00. Cucine Lube: battute sbagliate 9, ace 5, muri vincenti 7, 58% in attacco, 49% in ricezione (21% perfette). Latina: battute sbagliate 6, ace 5, muri vincenti 4, 42% in attacco, 20% in ricezione (6% perfette).