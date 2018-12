Problemi della vista, l’Uici Marche ai microfoni di Rai 3 e Radio 1

13/12/2018 - Quali sono i segnali, in età adulta, che devono indurci a prenotare una visita specialistica? Quali le malattie che conducono alla cecità o all’ipovisione? A quale età è consigliabile fissare per i bambini il primo appuntamento con l’oculista? Rispondono a queste domande, dai microfoni di Rai 3 e Radio 1, la presidente dell’Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti delle Marche, Alina Pulcini, e la dottoressa Cecilia Tombolini, oculista dell’università Politecnica delle Marche.

Gli interventi sono ospitati nell’ambito dei Programmi dell’Accesso ai quali il consiglio regionale Uici ha partecipato grazie al bando promosso da Rai e Co.Re.Com.

La puntata televisiva e quella radiofonica sono state registrate nell’ottobre scorso e saranno trasmesse sabato 15 dicembre: tra le 7.30 e le 8.00 quella in video su Rai 3 e alle 23.30 l’intervento radiofonico su Radio 1.

“E’ stata una bella esperienza partecipare ai Programmi dell’Accesso – racconta la presidente regionale Uici, Alina Pulcini -. I disturbi e le malattie, anche molto gravi, legati alla vista possono essere in molti casi prevenuti semplicemente sottoponendosi a controlli periodici. Rilanciare l’efficacia della prevenzione è sempre molto importante, così come garantire un’assistenza adeguata e il rispetto dei diritti delle persone con patologie oculari. Non dimentichiamo che nelle Marche sono circa 10 mila i disabili visivi, tra ciechi e ipovedenti. Assicurare un futuro più sereno e la maggiore autonomia possibile a tutti, e in particolare ai giovani, è dovere di ognuno di noi”.

Meno pregiudizi e più prevenzione il messaggio lanciato dai microfoni della Rai.